El bipartidismo ha muerto, viva el bipartidismo

Permítanme la adaptación del histórico "Le roi est mort, vive le roi" francés. Déjeme usar parte de esa frase que consagra la regeneración automática de un sistema político más allá de las personas que lo ostentan y de la opinión de su pueblo. Permítame cambiar al rey por el bipartidismo para hablar de ese concepto que parecía moribundo hace menos de cuatro años y que ahora pretende volver como un boomerang a golpear nuestra vida política.

No se asuste, no creo que vaya a desaparecer ninguno de los "nuevos partidos". Ahora no estamos ante la eterna disyuntiva entre el PP-PSOE que ha marcado nuestra democracia. Ahora hay más siglas, muchas más, pero parece que, otra vez, solo hay dos opciones, solo dos bloques. O está usted a la derecha o a la izquierda. O está usted con la foto de Colón y de Andalucía o con la de la moción de censura. No hay más, no busque, no compare, porque no encontrará nada mejor ni peor. Y por si no lo tiene claro ya le han dicho previamente con quién no van a pactar para que no se equivoque en el plebiscito que viene.

En teoría, solo en teoría, la bicefalia política se rompió hace 4 años con la irrupción de los nuevos partidos, que hoy parecen viejos en muchas cosas. En teoría, los políticos se iban a adaptar a la política de los grandes pactos ante los grandes desafíos, que es como muchas veces se curan los grandes males de una sociedad. En teoría, los acuerdos iban a llenar las hojas del diario de sesiones del Congreso y en teoría, se habían terminado las reducciones simplistas para admitir que había más opciones que las de siempre. Pero esa teoría sólo ha funcionado en los Ayuntamientos y en algunas Comunidades. Otra cosa es el gobierno y las elecciones generales. Ahí volvemos a estar divididos, como siempre, en dos grupos incompatibles. Así fue con el viejo bipartidismo, que movilizaba al votante alimentando el miedo, y así es ahora. En España se vota, sobre todo, contra alguien, más que a favor de alguien. Esa es la premisa de los jefes de campaña de antes y de ahora.

Así que sepa que, otra vez, no tiene mucho que pensar. Vote a la derecha, si no quiere que siga la izquierda o hágalo con la izquierda si no quiere que regrese la derecha. Asúmalo, el bipartidismo ha vuelto, esta vez, con forma "multi-sigla".

El próximo 28 de abril España volverá a ser bipolar. Irá a votar un bipartidismo imperfecto. Nuevas siglas con los problemas de siempre. El bipartidismo ha muerto, sí, pero ha resucitado en forma de bloques€ "El Rey ha muerto, viva el Rey".