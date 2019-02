Aquel 23-F

Fecha con historia, día y mes del año 1981, que vino a marcar un antes y un después, porque desde entonces en España nada volvió a ser igual. Lo ocurrido aquel día no pasó de ser un intento de golpe porque la reacción contraria, en defensa propia del Estado de Derecho, fue rápida, contundente e implacable, y acabó con todos los golpistas en la cárcel. Aquello nos sacó de la noche a la mañana de un pasado hasta entonces no del todo superado por grupos minoritarios protagonistas del intento, y nos metió en un camino de futuro que treinta y ocho años después no parece que haya fraguado lo suficiente como para sentirnos del todo realizados por lo conseguido, que no ha sido poco, pero que ha comenzado a agrietarse cuando creíamos más que nunca en la solidez de la cimentación de un sistema que a fuerza de renuncias y de sentido común se logró levantar entre casi todos.

Pasaron los años y esos 'casi' que impidieron que fueran 'todos' adquirieron fuerza e influencia y comenzaron a hacerse notar y a tomar posiciones que nunca han abandonado ni piensan abandonar, por lo que lo logrado empezó a tambalearse y en medio de esa zozobra nos encontramos, con otro golpe que, aunque tenga a su cúpula sentada ante el Tribunal Supremo que la está juzgando, no acaba de fracasar por la política genuflexa del Gobierno ante los separatistas porque de ellos dependía la permanencia de su presidente, ahora con un pie en la calle y el otro aún en La Moncloa, pero que ni por esas, porque intenta seguir gobernando a decretazo limpio como si nada a la vista hubiera cambiado ni nada a su alrededor limitase su capacidad de poder y de decisión.

Los golpistas de ahora, envalentonados, chulean lo que pueden a quienes pueden e intentan reventar el juicio y desacreditar (negándoles "autoridad moral") a quienes les juzgan. Cada presunto que calienta el banquillo de los acusados se despacha a gusto frente al Tribunal y no hay día en el que no monten su particular espectáculo, movidos siempre por la esperanza de alcanzar la mano redentora del Tribunal de Estrasburgo que tire de ellos y los saque del agujero. Mientras tanto, Sánchez sigue sin renunciar a nada de lo que hizo antes de llegar a la situación actual, política de encuentro y de confabulación más que de diálogo con los herederos de esos a los que se están juzgando por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia... que arrastra este intento de golpe de Estado, todavía latente dado que sus elementos siguen intactos y activos.

Desde aquel 23-F a este de ahora, con fecha de hoy, mucho ha cambiado todo, hasta las fórmulas para afrontar la situación de las cosas. Aquel golpe se zanjó de un hachazo, este otro se viene zanjando a base de miramientos, concesiones y muchos millones de euros desde que pusieron en marcha el 'procés', el 11 de septiembre de 2012, con el resultado que ahora (seis años, cinco meses y quince días después) anda repartido entre Waterloo, el Tribunal Supremo y la calle, tomada por las hordas defensoras de la república catalana que intentan por las malas, o sea, por la violencia, hacer pedazos España.

Metidos en precampaña hasta las cejas y ciegos de ambición, de momento se limitan a descalificarse hasta el insulto entre ellos, que no es nada nuevo cuando a falta de argumentos serios no tienen cosa mejor que ofrecer a quienes llegado el día acudirán a las urnas. Y como floripondio al pastel, aparece Silvia Clemente mandándolo todo al carajo. Inverosímil tanta torpeza en una mujer inteligente, que mejor estaría callada que diciendo lo que dice en su intento de dar razones a lo que ha hecho inspirando a los malpensantes. Yo, que no suelo serlo, caigo a veces en este vicio tan español y pienso: De poco fiar es quien acusa al PP (partido que acaba de abandonar de muy malas formas) de haberla "rechazado" y "obstaculizado en su labor" después de haber sido (desde 2001) consejera de Medio Ambiente, de Cultura y Turismo, de Agricultura y Ganadería y (desde 2015 hasta anteayer) Presidenta de las Cortes (todo ello de Castilla y León); después, además, de que haya saltado a las redes una foto que ha hecho estallar las alarmas (tomada el 25 de enero) en la que se ve a Clemente en un bar de un barrio obrero vallisoletano alejado del mundanal ruido compartiendo velador con Pablo Yáñez, preboste de Cs en Castilla y León, y otro más, también de Cs, se supone que hablando de sus asuntos. Sigo pensando: ¿Soñaba acaso con sustituir algún día a Herrera y Cs la haya despertado del sueño ofreciéndole sustituir a Fuentes? Todo es posible en Granada€ y en Valladolid. Qué pirueta más burda.