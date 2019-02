La vuelta de los negrillos

V UELVEN los olmos a Salamanca. Carlos García, el alcalde, dirigió la plantación de los primeros negrillos mientras la tórtola de Fray Luis de León caía fulminada del suyo a tierra, turulata perdida, porque el "decíamos ayer" ha sido atribuido a San Juan de la Cruz, que no sale de su asombro al pie del Arroyo de Santo Domingo. Hemos confiado al corrector de Word la ortografía, pero no hay nada que enmiende el desatino cultural por ahora. Antonio Machado, y no otro, escribió un poema dramático a un olmo, seco y hendido por un rayo, a orillas del Duero, que se resistía a la muerte sacando en primavera algunas hojas. Es de Antonio Machado. Los olmos salmantinos no sucumbieron por los rayos sino por la grafiosis. Fueron cayendo uno a uno, en cadena, y al final el serrucho municipal acabó con ellos. Estaban por la ciudad, en la Cuesta de Moneo, flanqueando al Doctrinos en su Lunes Santo, dando sombra a los paseos del radiólogo Enrique Villalobos y procurando oscuridad a los que accedían al Barrio Chino por la calle Ancha, que se llama así porque una vez fue estrecha y casi ni fue calle. Los olmos, la arboleda de las Úrsulas, de Juan Domínguez Berrueta, miraban admirados la concentración de Unamuno en sus paseos por las Úrsulas camino del Campo de San Francisco, donde Agustín Ibarrola hizo arte con algunos, ya secos —su famoso "bosque"— igual que en La Alamedilla, donde otro olmo fue testigo de cientos de cromos que cambiaban de mano. Había olmos en la Plaza de España y Carmelitas, y hasta la "media luna". Eran olmos urbanos, vecinos majestuosos y solemnes, que daban a la calle prestancia de nobleza antigua. Los primeros que han vuelto se han plantado casi en los arrabales salmantinos.

De los olmos salió Olmedo, como los famosos almacenes de la calle del Prior, fundados en los años sesenta por Saturnino San Feliciano, y el apellido de la consejera económica, Pilar del Olmo, o de la profesora e investigadora Esther del Olmo. Hay más, Rubén del Olmo, José Manuel Olmos o Rosa Velázquez del Olmo, que me salen en listados de nombres apuntados. También hay olmos entre la grey jurídica y si me pongo a buscar los encuentro en todas partes. Y no me olvido, no, del maestro Luis del Olmo. Poetas que fueron nuestros algún tiempo, Quevedo, Garcilaso, Góngora€ anduvieron entre olmos, y usaron el olmo abrazado por la vida como metáfora. El olmo, que ha sido en Salamanca ciudadano, capitalino, es, sin embargo, árbol de campo, de pueblo, que lo tienen por sagrado: el legendario Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo es ahora un olmo y se dispone a vivir un nuevo carnaval con los ritos de siempre, y olma es la de Mogarraz. Olma con alma.

El Carnaval del Toro es lo que es y no hay que pedirle más, como no hay que pedirle peras al olmo, porque no las da. En la provincia, cerca de Juzbado, está Olmillos y quién sabe —yo no— si Negrilla de Palencia y Palencia de Negrilla están emparentadas con los negrillos.