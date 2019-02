¡Ay, El Teodorillo!

Corría la primera mitad de la década de los setenta cuando estudiaba en Ávila capital. En aquellos años, y mucho antes también, era famoso un bar, mejor dicho, una casa de vinos y comidas, llamada por unos Teodorillo y por otros El Teodorillo. Ya desaparecido desgraciadamente, estaba situado en la calle Vallespín, que baja desde la Plaza del Mercado Chico hacia la puerta de la Muralla que da al puente del Adaja. Al lado se encontraba la sede de la Academia de Intendencia y allí recalaban cadetes, soldados, jóvenes de todo pelaje y mayores, tanto capitalinos como paisanos de los pueblos. Su fama venía de lejos y se acudía a trasegar el vino servido en jarras de barro y las raciones que servían, entre las que destacaban las de callos. Pude ir menos de lo que me hubiese gustado, a causa de la menguada economía correspondiente a un estudiante de aquella época y a mi edad entre adolescente y joven.

También pasó por allí en bastantes ocasiones el entonces joven Adolfo Suárez, que años más tarde abandonaría los callos para alimentarse casi en exclusiva de tortilla francesa, ya en su época de presidente del Gobierno. Se trata de ese Adolfo Suárez por el que dice sentir veneración Pablo Casado, que ha sido diputado cunero por Ávila en las últimas legislaturas. Esta circunscripción sirvió también de lanzadera política para José María Aznar, que desembarcó en esta provincia en 1982. Curiosamente Casado dice tener como guía a Aznar. Ya que los considera maestros, el actual líder del PP podría fijarse en algo de lo que hicieron ambos. Suárez, por ejemplo, uno de los artífices de la Transición, buscó un mínimo denominador común con una gran parte de las fuerzas políticas de entonces. En el caso de Aznar, creo que pasará a la historia, no por su época como presidente del Gobierno, sino por haber conseguido aglutinar al centro derecha español hasta llevarlo en volandas a la Moncloa. Mientras tanto, Casado no parece ir por el mismo camino: primero, ha laminado a casi todos los partidarios de Soraya; en segundo lugar, ahora él y su brazo ejecutor están en la operación de liquidar lo que huele a Cospedal. El objetivo es que solo queden en el PP los fieles a él y a ese brazo, el murciano Teodoro García Egea, que, por ejemplo, ni se ha olido la crisis que ha estallado en Castilla y León tras la dimisión de Silvia Clemente, lo mismo que ha pasado a Mañueco y Herrera. Por cuestión de edad Casado no conoció El Teodorillo abulense de mi juventud, pero ha puesto un Teodorillo en su vida y me parece que no precisamente, ni para su bien, ni para el del PP. Tiempo al tiempo. ¡Dame una jarra Teodorillo!