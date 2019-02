Atentamente, Silvia

A YER fue un día triste porque Silvia Clemente se despidió del PP de la peor manera que podría hacerlo: con un portazo a su partido, aunque pusiera en la diana la cara de Alfonso Fernández Mañueco; y otro a las Cortes de Castilla y León, institución a la que indirectamente -y seguro que con dolor- menosprecia al abandonar su cargo de esta forma tan precipitadamente estudiada.

Podría haber esperado a la finalización de la legislatura para anunciar su decisión, pero optó por el camino más notorio que si bien aúpa su historia a los medios de comunicación, tira por la borda los años de trabajo que ha dedicado para que se reconociera en toda la Comunidad el importante papel de las Cortes de Castilla y León. Ahora su marcha suena lamentablemente a huida, aunque no sea su intención, y con su actitud el parlamento regional cambia la imagen de institución de enorme relevancia por el boceto de "completamente prescindible".

Es un día triste porque su discurso es difícilmente comprensible para la sociedad. Una persona que ha trabajado tanto por la Comunidad desde tres consejerías y que en todas ellas ha dejado su impronta, especialmente en Agricultura, se va por la puerta de atrás. No podía haber elegido una salida más gris y con tantos interrogantes.

Se va porque no cree en el proyecto que dirige Alfonso Fernández Mañueco, al que pretende dejar en evidencia de forma rotunda al decir que no tiene palabra, capacidad y carece de liderazgo. Eso tendría un pase... si le acabara de conocer. Silvia Clemente era ya en 2001 consejera de Medio Ambiente y entonces Alfonso Fernández Mañueco era secretario general del PP. Han pasado 18 años en los que los dos han estado con responsabilidades políticas dentro del partido y del Gobierno regional, más que suficientes para conocerse, sobre todo cuando se tiene tanta vista política.

Si Alfonso Fernández Mañueco fuera como ahora dice Silvia Clemente que es, no tendría ningún sentido que hace sólo dos años se volcara, como se volcó, en empujarle en su carrera hacia la Presidencia del Partido Popular en la Comunidad. Es difícil de creer que después de tantos años de compartir despachos y tantos esfuerzos se equivocara con Alfonso Fernández Mañueco. Si estuvo con él, si trabajó codo con codo con el actual presidente del Partido Popular, no pudo ser por una equivocación.

A Silvia Clemente, y lo deja caer en la carta, la ha dolido su falta de protagonismo en la concepción del PP de Castilla y León. Soñó con un papel que ahora no tiene en el "nuevo" partido, el de Alfonso Fernández Mañueco, y fue apartada del "viejo", que representa Juan Vicente Herrera. Sin sitio en Castilla y León ni en la política nacional, en parte por su apoyo inicial a Cospedal, Silvia Clemente da el paso de dejar el PP. No hay más. Toda la larga lista de desprecios a su partido se resumen en que ahora mismo está fuera. Unido a esto último el segundo interrogante que se abre es cómo pudo permanecer en semejante ambiente, si era como lo describe, durante tantos años y sin denunciarlo. Tampoco se entiende.

Es un día triste porque, como dice en la carta, Silvia Clemente ha puesto toda su pasión y entrega en todas las responsabilidades que ha tenido. Se dejó la piel en cada Consejería y después en las Cortes y, con sus sombras, consiguió hacer grande a cada departamento por el que pasó. "Tierra de Sabor" se comió a "Territorio", sí, pero se olvidó de que la persona no puede estar por encima de un proyecto compartido.

Sin Silvia Clemente indudablemente pierde el PP porque ella suma, pero también facilita con su marcha la renovación que pide el electorado, lo que puede beneficiar a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco.

A Silvia Clemente le queda su desahogo y una notoriedad que le puede abrir la puerta de otros partidos con los que ha mostrado una gran afinidad en las Cortes de Castilla y León. ¿Quién dijo Ciudadanos?