El futuro no llegó

Estos días he vuelto a ver "El graduado", la magistral película que Mike Nichols firmó en 1967 y por la que se llevó el Oscar a la mejor dirección. Y revisionándola me di cuenta de lo poco que hemos avanzado a pesar de las apariencias€ Más de cincuenta años después€ seguimos en el pasado, y de un mundo de hombres, mujeres, sentimientos y vericuetos, hemos pasado a otro, plano como los semiconductores que marcan "manu militari" nuestras vidas, sujetas hoy al "qué dirán" y a la estúpida miseria de contar en las redes (redes) horterísimas declaraciones de amor que a nadie deberían interesarle salvo a los afortunados€ Desde luego, "El Fary" estaba más cerca de la Grecia clásica que de la sociedad de "Facebook" de hoy€ Y por esto, por la banalidad en la que hemos convertido la vida en pleno siglo XXI —aquel siglo que tanto llegamos a idealizar hace cincuenta años, con el hombre ya en el espacio—, "El graduado" visto en 2019 se me hace una sensación de estar en el futuro€ La idea misma de un adulterio femenino sigue siendo hoy transgresora por mucha pornografía que consuman los chavales (sin tener ni idea de dónde vienen los impulsos), o por mucho "me too" que griten las jovencitas, enredadas en un feminismo yihadista que las hace más rehenes que libres.

La película de Nichols, un metraje de sensaciones, sentimientos, culpabilidades y luchas —vestido con la nostalgia luminosa que dan aquellos años 60 efervescentes—, habla de lo que nos hemos equivocado, o de lo poco que hemos evolucionado. Viendo el "Alfa Romeo" de Dustin Hoffman cruzar el Puente de la Bahía camino de Berkeley, se puede sentir cómo el mundo se detuvo entonces, como la revolución sexual fue el último gran paso del hombre, mucho mayor que el de Armstrong en la Luna, y que después ya todo se convirtió en espectáculo. Puro negocio. Y así, hasta llegar a vender nuestras almas a "Twitter". Incluso Simon y Garfunkel quedaron encerrados en un pasado que aún no pasó, pues el futuro parece que no llegó.