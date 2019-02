Ahora, resaca, es lo que toca. Todo exceso acarrea una consecuencia que se la conoce como resaca (palabra contundente y precisa que no se presta al equívoco) y con ella andamos metida en el cuerpo. Han ocurrido muchas cosas muy seguidas que han vuelto todo del revés, asimilarlas lleva tiempo y el transcurrido hasta ahora es insuficiente. Poco a poco nos iremos haciendo a ellas, la necesidad apremia, conduce, y antes de que nos demos cuenta estaremos puestos al día con una idea más o menos nítida de la nueva situación, no obstante sus muchas dificultades, abrupteces e inconvenientes, con un punto de inicio marcado por las elecciones generales del 28 de abril, una fecha para la historia reciente, ante la que no cabe arrepentimiento alguno y por ello sin posibilidades de cambio. Ese día ya no hay quien lo mueva del calendario por mucho que le pese (de lo que estoy seguro) a quien lo puso.

Desde ahora todo cuanto acontezca dentro del embrollo político que la actualidad nos sirve a diario con una generosidad no siempre recomendable ni bien recibida se verá por muchas razones, directa o indirectamente, influenciado por esta fecha, hito que permitirá la posibilidad de cambiar bastantes cosas, casi todas ellas necesarias siempre que sean para mejorar lo presente, que buena falta hace. Y hasta entonces ¿qué nos tendrán reservado quienes en sus manos está escribir este nuevo, sorprendente y trascendental capítulo de nuestra cotidiana historia?

No hay tiempo que perder, pasa rápido y se nos echa encima. El 28 de abril está cerca y la carrera hacia las urnas ha empezado, tiene sus etapas y hay que completarla. En manos del pueblo soberano está alcanzar un final feliz. Dicen que no se equivoca nunca, que cualquier resultado es fruto del acierto. Yo no lo veo así, porque si estamos como estamos es porque la voluntad soberana del pueblo lo quiso y muy acertado no estuvo. Nada más saberse la fecha saltaron los nervios, también las primeras encuestas con resultados manifiestamente mejorables, todo se andará según transcurran las etapas y el desarrollo de los acontecimientos vaya poniendo las cosas en su sitio. Las primeras encuestas ya han colocado a los competidores en la parrilla de salida por este orden: PSOE, PP, Cs, Podemos y Vox. Me choca lo del PSOE en la pole, después de la breve y turbulenta experiencia sanchista que su inspirador está decidido a continuar, pero así lo indican los sondeos iniciales, sondeos que veremos conforme vaya pasando el tiempo cómo se ajustan a los cambios de visión que las circunstancias irán sin duda forjando a golpes de realidades que marquen sobre la marcha distancias, precisen situaciones y den nitidez al paisaje electoral.

Paralelamente a estos acontecimientos, avanza a su aire el del juicio a la cumbre del 'procés' golpista con su parafernalia añadida, que impacta en la opinión más que el desarrollo del propio juicio, impecable desde la perspectiva judicial, no así de la política protagonizada por quienes se lo toman a chirigota con la pretensión de montar una carnavalada grotesca que ridiculice y desacredite a quienes desde la ley se esfuerzan de forma ejemplar en cumplir con su trabajo de administrar justicia por encima de todo, sin dejarse amedrentar por la hostilidad de esa caterva independentista que se ha echado a la calle y no la piensa abandonar, ofreciendo un panorama de cine.

Pues si de cine es el panorama que nos ofrece esa caterva, de cine fue el concierto del sábado en el Palacio de Congresos, sí, del mejor de Hollywood, por parte de la Royal Film Concert Orchestra que, dirigida por Fernando Furones, demostró lo que vale obsequiando al respetable con un repertorio variadísimo de buena música escrita... para el cine, música que al oído resultaba muy familiar dentro del contexto de la película, compartido con la imagen que hace que se diluya formando un efecto conjunto, pero que adquiere todo su esplendor cuando se escucha desnuda, o sea, sin compartir con otra cosa que no sea ella misma, alcanzando toda su grandeza.

Y de cine se teme que pueda ser la campaña, que sin ningún respeto a plazos y a tiempos ha comenzado ya, a la que bien le vendría para compensar su pésima letra una buena música, a poder ser de cine. Se sobrellevaría muchísimo mejor.