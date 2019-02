La mayoría silenciosa

Durante mi primer invierno en Berlín hice un puzle de tres mil piezas. Me sorprendió aquella caja de cartón roído con una estampa de la Batalla de Tolón, grabada por Fernando Selma y cuyo original está en el Museo Naval de Madrid, con la que me topé casualmente en un surrealista rastro de objetos de segunda mano del Berlín Este, en lo que hoy es el Parque de Treptow. Se pagaba la voluntad y el hombre aceptó cuatro marcos, lo que hoy serían dos euros. El calentamiento climático no había terminado todavía con aquellos rosarios de semanas, encadenadas unas con otras, a más de diez grados bajo cero. La órbita terrestre, a diferencia del clima, no ha variado desde entonces, por lo que, como ahora, oscurecía pasadas las tres de la tarde y las opciones vespertinas en el precario apartamento de periodista veinteañera quedaban reducidas a dos: el vocabulario de alemán o el puzle. Por eso, sin duda, terminé el puzle a tiempo para descubrir que faltaban varias piezas y llevarme un buen berrinche. Los huecos afeaban la victoria naval de la flota franco-española al mando de Juan José Navarro, expulsando a los británicos del Mediterráneo, que yo me empeñaba en colgar sobre la estufa cerámica de carbón.

Los encorvados navíos en llamas, las amarillentas columnas de humo, han vuelto a mi memoria al conocer que circulan en Madrid encuestas según las que el desplome de Podemos haría ahora mismo inviable un gobierno de la alianza de la moción de censura, pero que igualmente avanza que lo que Sánchez llama "las tres derechas" no tiene tampoco garantizada la mayoría absoluta. Pululan por los despachos capitalinos los analistas del post-bipartidismo y se impone una visión mosaico de la sociedad española. Se llora la fragmentación, se lamenta la división y la polarización, mientras se prueba a juntar unas piezas con otras para tantear las posibilidades de formar nuevo gobierno con las que evitar hipotéticas necesidades de repetición de elecciones. Pero siguen faltando piezas. Quizá sea porque lo veo desde mayor distancia, pero yo no percibo esa dramática fragmentación, sino una gran mayoría silenciosa de consenso en torno al principio de la unidad de España.

Es una mayoría líquida, que procede de diferentes ideologías y clases sociales, que desborda el control y la dirección de partidos, organizaciones civiles e iglesias, que escapa a las etiquetas de las encuestas, pero que responde igualmente ante grandes verdades o causas humanitarias. A menudo como último recurso de protesta. En contraposición a otras más vociferantes y mediáticas, esta de la que hablo apenas se manifiesta porque sabe que, a río revuelto, las licencias de pesca están repartidas de antemano. Es la que trabaja o estudia, la de la legumbre en el puchero, la que aprieta los dientes ante la declaración de la renta y vibra con una victoria de la selección. Quizá en algún momento viviese por encima de sus posibilidades, pero se creció ante la dificultad propia y llora solamente por las penurias que ve sufrir a sus hijos. Es la mayoría que se identifica más con el señor Cayo de nuestro querido Delibes que con las siglas que defienden todos y cada uno de los que se disputan su voto, tan anónima como la del "Ensayo sobre la lucidez" de Saramago y que devora "Patria", de Aramburu, asintiendo ante una historia que siempre intuyó pero que nadie se había atrevido a contarle.

Presiento una inmensa mayoría asqueada por los políticos que roban, pero no dispuesta a revoluciones que solo aspiran a cortar la baraja y volver a repartir las cartas. Avizoro una vasta mayoría que se siente agraviada por ciertas actitudes de Bruselas pero sinceramente europeísta, puesto que entiende que Europa es el camino que garantiza paz y prosperidad. Avisto, rumbo al 28 de abril, una honesta mayoría que incluye votantes de izquierda, a los que también revuelven las tripas las componendas que amenazan con romper España. En definitiva, una mayoría silenciosa capaz de empoderarse en el sistema político español a pesar de la fragmentación de la representación parlamentaria y a pesar de la ley Ley D'Hondt, que amenaza con causar estragos en la noche del recuento electoral. Una mayoría que también es capaz de fagocitar a quien pretenda utilizarla. Acuñó el término Richard Nixon, poco antes de perder la presidencia por el Watergate. También lo utilizó Charles de Gaulle y propició su caída, lo que prueba que su manoseo reviste consecuencias adversas.

Cuando regrese a España el 28 de abril, para votar y ocupar mi pequeño lugar en esa mayoría silenciosa, aprovecharé para buscar en el desván de las mil y una mudanzas ese puzle enmarcado, el de la Batalla de Tolón, y comprobar si, como recuerdo, las piezas que faltaban no afeaban tanto la imagen de conjunto.