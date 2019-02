Podría ser de otra manera

Yo lo intuía. Y finalmente lo he confirmado: una taquígrafa y una estenotipista del Congreso, entrevistadas por C. S. Macías, señalan que una de las expresiones más frecuentes en las intervenciones de los diputados es una muletilla que prosperó en el discurso de los políticos y que se ha ido extendiendo a otros ámbitos (por ejemplo, al lenguaje del deporte): "Como no podía ser de otra manera". He aquí un ejemplo algo cándido: "Como no podía ser de otra manera, hemos bajado los impuestos". Bueno, bueno: ya lo creo que podría haber sido de otra manera.

Es frecuente el uso falaz de esta expresión. Y es que, por lo general, quien profiere eso de "como no podía ser de otra manera" lo hace para conseguir un abusivo apoyo argumental a lo que dice, a lo que hace o a lo que piensa, presentándolo como indiscutible o inexorable, como algo en lo que necesariamente coincide todo el mundo. Y no.

La falacia que duerme bajo este tipo de razonamientos (llamada en lógica 'falso dilema') es, por ingenua, fácil de desvelar. Pero hay otras más sutiles, más refinadas. Una de mis favoritas es la denominada 'falacia del hombre de paja' (o 'falacia del espantapájaros'), ya mencionada por Aristóteles. Su mecanismo es fácil de explicar: puede ganarse (falazmente) una discusión con un truco de lo más eficaz: para rebatir los argumentos del oponente lo que debe hacerse es distorsionarlos para facilitar su refutación. Es como dar leña a un indefenso espantapájaros. De ahí el nombre.

Nos esperan unos largos meses (no porque vayan a ser más extensos que de costumbre, sino porque se nos van a hacer eternos) dedicados a la preprecampaña, a la precampaña, a la campaña y a la postcampaña electorales. Los insultos y descalificaciones habituales son ratoneros, y las trolas evidentes son irremediablemente torpes. Así que pido que durante ese período nuestros políticos se apunten a las falacias. Ya que nos van a engañar de todas formas, que al menos lo hagan con estilo. Porque casi todo puede ser de otra manera.