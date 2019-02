La Historia es una disciplina cuya enseñanza puede estar sometida a las manipulaciones más burdas. Incluso hay supuestos historiadores, más advenedizos que académicos, que predican teorías y aportan explicaciones tendenciosas, cuando no claramente falsificadas. En determinados medios de comunicación nos encontramos con autotitulados historiadores que, con sorprendente osadía, simplifican hasta lo imposible las complejas situaciones y dolorosas vicisitudes por las que ha transitado España a lo largo del último siglo (sin ir más lejos). Con lógica binaria, para ellos unos son los buenos y otros los malos. Unos la ultraderecha y otros la ultraizquierda. Y en medio, los tibios.

Nuestros colegas universitarios hacen lo que pueden por neutralizar con rigor y profesionalidad esas manipuladas patrañas. No sé si con éxito, porque a la gente le gustan las explicaciones simples y banales, sin complicarse con arduas reflexiones o intrincados razonamientos. Lo más sencillo es no tener que pensar. Y con el pensamiento único tan en boga, nos lo dan ya todo pensado. Resulta más simple ingurgitar ruedas de molino que cavilar sobre las motivaciones del molinero. Y los molineros que tenemos nos engañan en la maquila política. Unos porque se pasan de listillos; otros porque no dan más de sí, los pobres aprendices de maquileros. Veremos con cuanta altanería se van a meter en harina a medida que se aproximan las elecciones de abril y mayo.

Muchos opinadores radiofónicos y televisivos que acuden a las tertulias con los argumentarios bien aprendidos se semejan sospechosamente a los telepredicadores. El sesgo ideológico de estos "persuasores" hace que las intervenciones sean harto previsibles, como lo son las de los echadores de cartas. Los televidentes trasnochadores solemos encontrarnos con brujos y adivinos del porvenir, profesión que también goza de amplia audiencia y cándidos seguidores. Hay ciudades españolas que disponen de más de media docena de canales dedicados a estos modernos hechiceros que, a base de pantalla, teléfono y baraja, hacen caja a costa de la credulidad e ignorancia de un personal probablemente merecedor de ser esquilmado.

Los telepredicadores, por su parte, se han convertido en líderes de opinión en algunos países. Hasta el punto de llegar a condicionar resultados electorales con sus atrabiliarios mensajes. En España todavía no mueven masas, pero el fenómeno se irá extendiendo y puede que acabemos viendo, codo con codo y en el mismo escenario, al líder político y a su telepastor de cabecera. Uno de estos predicadores millonarios norteamericanos justificaba el uso de un jet privado para poder orar más cerca de Dios. No sé si al presidente le va a pasar lo mismo con el Falcon. Su disfrute dependerá de los resultados el 28 de abril.