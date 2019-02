La mejor fecha: 28 de abril

De las tres fechas que se barajaban para las elecciones generales, la del 28 de abril es sin duda la mejor para España. Porque cuanto más dure Pedro Sánchez en el poder, más daño puede provocar con sus lunáticas decisiones. Si las hubiera anunciado para mayo, hubiera estado un mes más en el Gobierno y además habría sometido a los votantes a una jornada de confusión. Eso aparte del daño que hubiera infligido a sus barones, que tenían tantas ganas de ir a las municipales y autonómicas de la mano del Doctor Pedro como de que les dieran una patada en la boca del estómago.

Hasta el viernes por la mañana siempre pensé que las retrasaría al menos al otoño. En primer lugar, porque era la peor fecha para los españoles, condenados a sufrir otros ocho meses de Sánchez, pero esta vez enfurecido por la soledad. Y en segundo término, porque esa fecha le permitía otras doscientas cuarenta noches calentando las sábanas de la Moncloa, que siempre ha sido su ilusión.

Por eso me temo que si el Doctor Okupa ha elegido el 28-A se debe a que alberga la malsana esperanza de seguir gobernando. No es ningún disparate. Las encuestas, las de verdad, no las del CIS, colocan al centro de derecha en la posibilidad cierta de sumar más de 175 escaños, pero no deja de ser una posibilidad. También parece claro que el PSOE solo podría mantener el Gobierno en coalición con los peligrosos amiguetes de la moción de censura: neocomunistas, separatistas vascos y golpistas catalanes. Pero ¿alguien duda de que el actual inquilino del complejo monclovita estará dispuesto a reeditar el pacto de la vergüenza para no tener que hacer las maletas?

De hecho, Pablo Iglesias se ha rendido al presidente socialista incluso antes de acudir a las urnas y los presuntos rebeldes catalanes han dejado muy claro que Pedro es su preferido.

El todavía presidente utilizará durante este mes la estrategia del "yo no he sido", la táctica de la mentira burda y descarada, terreno en el que ha demostrado ser un consumado especialista. Ya ofreció unas cuantas muestras de su capacidad para tergiversar los hechos en la alucinante comparecencia del viernes, cuando la única verdad que dijo fue la fecha de la convocatoria de los comicios. Aseguró, con total descaro, que hizo lo que no ha hecho, se apuntó los méritos de lo poco de la economía que sigue funcionando bien a rebufo de las reformas de Rajoy, e incluso echó la culpa de su momentánea defenestración ¡al PP y a Ciudadanos! Es decir, que no han sido sus amigos Puigdemont, Torra y Junqueras los que le han retirado los cariños por no acceder en todos los ámbitos (hubo muchas cesiones, pero les parecieron pocas) a su diabólico plan para romper España. Según Sánchez, los 'artistas' han sido Casado y Rivera. Lo dijo con tanta vehemencia que el propio Casado se lo acabó por creer y ahora va alardeando de haber expulsado al okupa de la Moncla. ¡Cosas veredes€!

Las reacciones de las sedes de los partidos salmantinos han ido desde la resignación al júbilo, pasando por los saltos de alegría y la danza colectiva a los sones de Paquito el Chocolatero. Javier Iglesias se mostró convencido de que el PP ganará las elecciones, Alejandro G. Bueno alardeó de la capacidad 'bisagril' de Ciudadanos "un partido que no ha pactado ni pactará con los nacionalistas (solo faltaría, añado yo), los de Vox no valoraron la convocatoria porque siguen escondidos en las cavernas, y Fernando Pablos colocó el dilema para los votantes en que "deberán elegir entre el diálogo y la crispación". Hombre, Pablos, si el diálogo es con los golpistas para ver cómo se las ingenian para destruir nuestra nación€ no sé, es un dilema pistonudo.

En cualquier caso, estamos ante una oportunidad histórica para los españoles. Una oportunidad para volver a gobiernos estables, sensatos y comprometidos con la democracia que nos dimos hace cuarenta años. Y, sobre todo, estamos ante una ocasión única para evitar que el Gobierno de nuestro país vuelva a depender de quienes siguen empeñados en destruirlo.