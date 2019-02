Cena contra el cáncer

De nuevo la Asociación Española contra el Cáncer llenó el salón imperial del Doña Brígida con su cena "Enamórate de la Vida", que el año que viene cumplirá quince ediciones. Dio cuentas Inmaculada Rodríguez a los casi ochocientos invitados, además de gracias por la colaboración. Iba la presidenta de la Asociación con un vestido negro, de ese negro que inmediatamente identificas con Fely Campo, también presente y también de negro, con algún detalle, al contrario que su amiga Cuca Gonzalo, que encabezaba el grupo de invitadas vestidas de negro total. En general, ellas sacan sus mejores galas y nosotros, salvo algún detalle en la pajarita, hacemos galas al clasicismo. La pareja del Centro Difusor de la Piel rompió ese clasicismo radicalmente, y es preciso señalarlo. La noche fue, entre otros, para el servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario, con Concha Román en su dirección, que se llevó el reconocimiento "V de Vida", entre los aplausos de Elena Godoy o Javier Cañueta, entre otros, que son del Servicio. La Policía Local se llevó otra "V" y subió a recogerla el alcalde, Carlos García Carbayo, que es socio de la Asociación. Cerca de su mesa estaba el artista Amable Diego, un poco más allá José Elías Díez y casi al lado José Antonio Sayagués, al que se me olvidó preguntar por el trabajo que prepara y por la paisana Guadalupe Lancho y su homenaje a Sara Montiel. Y claro, en este apartado del arte, es preciso incluir al maestro Capea, Pedro Gutiérrez, que también asistió a la cena con su mujer, Carmen Lorenzo. Da para muchos nombres una noche así y también para muchas conversaciones. Si se habló o no de la convocatoria electoral no lo sé, pero había una importante presencia política en la noche: Fernando Pablos o José Luis Mateos, Alejandro González, Emilio Arroita, para empezar. Y en algunos casos se encontraban juntos. Hubo, como siempre, una presencia notable del empresariado salmantino con sus máximos responsables institucionales y caras bien reconocidas del gremio, como Eustaquio Andrés, Florentino García, Lourdes Tendero, Ventura Julián, Pedro Díaz (¡viva el presidente!), Quintín Sánchez, Laura Nicolay, Carmen Martín, Felipe Garcían Gonzalo Sendín€así como representantes de las finanzas salmantinas, Unicaja, BBVA y Santander, que acudió con un grupo divertido y entregado a la causa del regalo. Dejo constancia que el grupo del Santander llevaba el maletero hasta arriba, porque otra cosa no, pero regalos se sortearon hasta el infinito y más allá, aunque algunos no cataran. En fin, otra vez será, y lo digo por la mesa en la que me encontraba, junto a Germán Hernández de Casa Paca, y Eva González y Claudio Mogilner, de Internacional Web, entre otros. Otra vez será.

La cita reúne, además, a voluntarios y colaboradores de la Asociación, entre los que gusta incluir al personal investigador o médico: Amalia Gómez, Asunción Herrero, Belén Rodríguez, Carmen Hernández, Clemente Álvarez, Diana Martín, Fermín Sánchez Guijo, Lola Caballero, Juan Jesús Cruz, Gumer Castro, Isabel Luis, Isabel Sánchez, Eugenio Santos, José Francisco Pérez, Juan José García, Lourdes García, Marcelo Jiménez, Mari Paz García, Dolores García o Xosé Bustelo son más que dignos representantes de los que ocupan con los enfermos las primeras trincheras contra el cáncer. Ya estamos en la cuenta atrás de la décimo quinta edición de esta cena llena de corazón.