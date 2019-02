Los bancos son de piedra

No soy partidario de la demagogia anti-bancaria que suele echar la culpa de todos los males de la Patria a la "oligarquía financiera", pero en las relaciones entre los bancos y sus clientes (demandantes de crédito) hay bastantes cosas que deben seguir mejorando, pues los abusos no se acabaron con la sentencia de "las preferentes" u otras también condenatorias. En otras palabras, no sólo las tan maltratadas Cajas de Ahorros sino también los bancos privados han sido y siguen siendo responsables de muchos desaguisados y de no pocos abusos. Me centraré aquí en un tipo de relaciones banco-cliente en el que los abusos bajo cuerda se siguen perpetrando.

En la web www.economiaendostardes.com he podido ver un caso de ayer mismo que, en verdad, abre las carnes de cualquier mortal. Se trata de lo siguiente: Un cliente acude a su sucursal para pedir un préstamo de 3.000 euros, para lo cual tendrá que pagar el 5% de interés (150 euros al año), pero el banco también cobra "gastos de estudio y de apertura" (130 euros). Entonces, ¿cuánto tendrá que pagar? Pues 150+130=280 euros, que sobre los 3.000 euros del préstamo significan un 9% de intereses. Eso es lo que recibe el "prestigioso" nombre de TAE (Tasa Anual Equivalente).

Pero en el caso aquí comentado, el banco le dijo algo más a su cliente: "Ya que vas a hacer esta operación con nosotros, qué mínimo que tener los seguros contratados". Por ejemplo, un seguro de vida. Más concretamente, el bancario le dijo. "A cambio te reduzco el tipo de interés en 50 puntos básicos". Traducción: en lugar de pagar 5%, sería 4,5%. (Los 50 puntos básicos son medio punto porcentual), pero ¿cuánto le va a costar el seguro de vida que le ofrece el banco? 16 euros al mes, aunque el "asesor" le recomienda que coja el que cuesta 19 euros porque le cubre un posible tratamiento en caso de cáncer. Coste del seguro al año = 228 "pavos".

¿Hace falta que lo diga? Por ahorrarse 15 euros de intereses al año, el cliente pagaría 228 euros de un seguro de vida, le haga falta o no. Además, el bancario le puso el ipad delante para que firmara antes de obtener el crédito.

Y no fue hasta que el cliente leyó bien el contrato cuando se dio cuenta de que no tenía que contratar ni ese seguro ni ningún otro. En efecto, la ley prohíbe que el banco te obligue a contratar otro producto para darte un crédito.

En pocas palabras: si usted, amable lector, solicita un crédito no se deje trajinar y lea muy detenidamente la letra pequeña.