Hace unos días entré en el Mercado Central, pues tenía curiosidad por ver cómo había quedado tras la reforma —más estructural que otra cosa— llevada a cabo en 2015, aunque también sabía que este emblemático lugar de la ciudad, de la vida urbana mejor dicho, sigue sin ofrecer todo el potencial que tiene, sobre todo en estos tiempos en que los viejos mercados, más allá de su función original de proveer al vecino, son un polo de atracción social y turística como ocurre en Madrid, Barcelona, o en la cercana Oporto, donde ahora han emprendido una reforma en profundidad del céntrico "Mercado do Bolhão", que volverá a abrir en 2020.

El Mercado Central, como tantos mercados, es un regalo para la ciudad en estos tiempos en los que la gente quiere ir muy deprisa pero a la vez quiere aferrarse al pasado, al suyo, al de sus padres, al de sus abuelos€ aunque obviamente los estilos de vida de unos y de otros ya nada tengan en común, pues la sociedad pasó de "pedir la vez" a las compras "online". Y esto, guste o no —a mí nada—, es ya un hecho social irreversible.

Recordaba el Mercado Central, las pocas veces que lo visité décadas atrás, como un lugar lóbrego, invadido por su colisión de olores y manguerazos al cierre. Ahora lo encontré más luminoso, más aseado, con unos puestos limpios, con un personal acicalado y uniformado, y con ganas de ser algo más que un mercado de abastos. Sin embargo, sigue siendo un lugar sin pretensiones, sin ninguna ambición. Al turista, a la gente joven, o a los grupos de estudiantes extranjeros que lo visitan, puede que les llame la atención por ser pintoresco€ Pero hay que salir de los estereotipos y de los clichés para hacer de este Mercado Central un punto de encuentro en el mejor sitio de Salamanca, y en el que antes o después tendrán que abrirse nuevas y lujosas propuestas hosteleras y comerciales, pues no todo puede reducirse al jamón ibérico (que ahora parece que lo hemos descubierto€ ¡en Salamanca!), o a la estampa de las casquerías.

Por otra parte, si la planta superior está bastante bien en lo básico, la planta inferior está dejada de la mano de Dios, por lo que otras apuestas deberían jugarse si los salmantinos y sus gestores decidiesen buscar nuevas propuestas, es decir, hacer del Mercado Central un lugar de compras y de ocio, pero sobre todo que sepamos hacerle ir con los tiempos. Es un monumento de vida y como tal debe organizarse, no digamos a estas alturas en las que tantos caminos han abierto otros mercados "reciclados" o adaptados a la vida de hoy.