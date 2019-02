Cantó el gallo

Entre rumores, suposiciones, barruntos, bulos, confusión... hemos pasado estos días esperando el acontecimiento anunciado con la duda de que llegado el momento tuviera lugar, porque conocemos al personaje protagonista del acontecimiento y la poca o ninguna confianza que inspira. Los Presupuestos no pasaron la criba parlamentaria. Y ahora, qué, nos preguntábamos. Pues ahora ocurre lo que estamos viendo, que en parte obedece a la deriva del desesperado, que no sabe ya qué hacer para salvar su integridad y echa mano de lo que sea entre lo poco que aún le queda, que es convocar elecciones generales. Y eso es lo que muy a su pesar ha hecho. Llegó el momento, se marcó un mitin infumable por necio y falso en el que no se oyó una sola verdad, mitin que acabó con el anuncio de la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril.

Además, como España ya tiene todos sus problemas resueltos y no hay razón para preocuparse de ellos porque al resolverse dejaron de serlo, el Gobierno pierde el tiempo en aprobar decretos y martingalas que le permitan seguir perdiendo el tiempo, y en esta engorrosa tarea anda últimamente enfrascado. Los consejos de ministros (ayer se celebraron dos, uno extraordinario en el que se trató el adelanto electoral y el ordinario de todos los viernes) fueron el ejemplo más evidente de esta estrategia defensiva de un Gobierno que tiene los días contados y lucha por que la cuenta se alargue y dé tiempo suficiente para poder salvar los muebles, si alguno todavía le queda.

A todo esto, sigue la polémica sobre el éxito o el fracaso de la concentración por la unidad de España del pasado domingo en la plaza madrileña de Colón. Que les ha escocido, no les quepa duda. Para Tezanos, el masterchef del CIS, fue "un conato de motín surrealista", para Iglesias, el más ilustre vecino de La Navata, de Galapagar y sus alrededores, una "contrarrevolución reaccionaria", para Pepiño Blanco, exministro de Zeta Pe (particularidad que dice bastante del sujeto), allí solo hubo "demasiado facha junto para tan poca cosa", y para Adriana Lastra, la indocta vocera socialista que o no tiene nada decir o cuando tiene algo no sabe cómo decirlo, lo de Colón el domingo fue una "manifacha", sí, pero que viene trayendo cola desde el momento en que se disolvió.

Los acontecimientos vienen sucediéndose muy seguidos uno tras otro, corren en cadena, adquieren velocidad, la inercia los mantiene en vivísimo movimiento y el gran protagonista de esta serie en cuyo prolegómeno aún estamos, o sea, Sánchez, trajina sin parar tratando de sacar provecho de la coyuntura. No le va a ser fácil, puede que incluso le sea imposible, pero no le queda otra que intentarlo marcándose un farol para ver si cuela.

A todo esto, el juicio a la cumbre cautiva del "procés" sigue su curso normal, acaba de empezar, de momento poco hay que contar y si algo resulta noticiable es más por lo que pueda producirse fuera, en la calle, que dentro. Tiempo queda por delante para que el juicio dé que hablar largo y tendido, con unas cuantas elecciones por medio. Eso sí, desde antes de que empezase, los presuntos y quienes le hacen la corte se esfuerzan en que nada pase desapercibido y pretenden atraer la atención a golpes de show por día buscando la manera de convertir el juicio en un circo. Aunque nada tenga de divertido no vamos a tener tiempo para aburrirnos. Hartos acabaremos de ellos y de sus ocurrencias.

Y como todo vale, al menos para intentarlo, el Consejo de Ministros volvió ayer, erre que erre, a sacar a Franco del olvido con el propósito de desviar la atención de los problemas reales que les agobia y nos agobian hacia esta nueva puesta en escena. No lo quiere donde está (en el Valle de los Caídos), tampoco donde la familia quiere que esté (en la cripta de la catedral de la Almudena). El Gobierno alega "imposibilidad legal", detalle en el que no entro, y "evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad". Si de lo que se trata es de evitar todos esos riesgos, que lo dejen donde está, un lugar lejos de todas partes menos de una, su propia tumba, donde lleva 43 años olvidado... hasta ahora, al resucitarlo de entre los muertos. Que los dejen en paz, a todos, sea Franco, Pablo Iglesias (el otro), "La Pasionaria"..., cuyas sepulturas han sido profanadas en el cementerio del Este, solo por el respeto que para los vivos deben merecerse los muertos.