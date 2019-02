Amor a España

Pero coño, ¡un español que habla bien de España!. Anoche en el Casino, el historiador Fernando García de Cortázar, bilbaíno universal, volvió a poner de manifiesto, para ejemplo de apátridas, tibios y antipatriotas, su amor por España. Estaba vigilado por el cercano busto de Unamuno, que parecía recordarnos a todos que su patria está "allí donde resuene soberano su verbo€ la lengua en que a Cervantes Dios le dio el Evangelio del Quijote". Cortázar, que considera a Salamanca su patria universitaria, ha dedicado a esta ciudad hermosos requiebros, como aquella tercera de ABC, durante la Capitalidad Europea de la Cultura (2002). Tituló "Salamanca, sueño de no morir". Repetía ese hallazgo poético suyo, tan hermoso, de que la ciudad del Tormes es una "nostalgia dorada". Pero no vino a hablar de su Bilbao natal, ni de su añorada juventud en Salamanca, por mas que él sepa, como Eugenio D,Ors que "hay que volar a todos los vientos de todos los mares, pero hay que procrear en un nido", es decir, la propia cuna, donde están tus raíces y tus muertos, lo que se dice filopatría, el amor a la patria chica (la nuestra ocupa de la página 433 a la 459, y ayer le dedicó renovados elogios). No, Cortázar vino a hablar de la patria grande, de las Españas todas, en un libro bellísimo, "Viaje al corazón de España", que tengo por la guía cultural y afectiva mas hermosa que conozco.

Coincidían las sinceras palabras del jesuita bilbaíno, con las que cínicamente había pronunciado poco antes en el banquillo del Pretorio, un individuo estrábico (y no solo físicamente). "Amo a España y a las gentes de España", afirmó con vehemencia Oriol Junqueras, el mismo que encabezó desde Cataluña el golpe de Estado que ahora se juzga, contra España y contra todos los españoles no separatistas, incluidos mas de la mitad de los catalanes. Como preguntaba mi tía Remedios a mi abuela al salir de la escuela, tras oír incrédula la historia de Jonás y la ballena: "¿Te lo crees tu, Pura?". Pues eso.

Y hoy, escuchando al desvergonzado Sánchez dar su primer mitin electoral, anunciando la convocatoria del 28 de abril (aprovechando arteramente la tribuna privilegiada de Moncloa), me he preguntado si - como él presume -, lo ha decidido por el bien de los españoles, por el de su partido, o por amor a si mismo, a la que dicen su exigente esposa, y a la presidencia del gobierno. Que cada cual lo conteste calladamente. Cuando uno supo que sus recientes compadres habían abatido los sectarios e inverosímiles Presupuestos, recordó aquello de que "el amor a la patria es un incesto; otra cosa es amar el presupuesto". Sánchez, es obvio que ama, pon encima de la patria, a la Moncloa – que no es precisamente una miss ni una meretriz -, para cuyo sostén necesitaba las cuentas que le tumbaron los hasta ayer extravagantes socios. ¡Que ingratitud!, pensará el okupa. ¡Toma ya!, exclamarían los millones de españoles hartos de su chulería política, y sus inconfesables propósitos para continuar subido al macho.

No se si Sánchez ha leído a Azaña, como hizo Aznar. Relata los "excesos y desmanes" de Cataluña en 1937, sus "pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad, de chantajismo" al gobierno de la República. Hoy lo repetiría. En el trance actual sufriría el mismo desencanto provocado ya entonces por la cuestión catalana, que le llevó a escribir : "España es, sin duda, la entidad mas cuantiosa de mi vida moral, capítulo predominante de mi educación estética, ilación con el pasado, proyección sobre el futuro€No soy indulgente con sus defectos (tampoco con los míos), con su locura, su violencia, su desidia, su atraso, su envidia. Pero no son razón para volverle la espalda€ni para subirse al trípode de hombre superior. Al contrario :_ su destino trágico me avasalla". (Amén).

Entre los extraños amoríos a España de Junqueras y de Sánchez, estamos jodos, que diría Umbral. ¿Qué nos jugamos a que si las urnas les dan opción el 28 de abril, se vuelven a amancebar?. Ese día se cumplen 85 años de que el salmantino Filiberto Villalobos fuera nombrado Ministro de Instrucción Pública. Fue un excelente ministro, un buen republicano y un hombre cabal. ¿Dónde vamos con estas tribus de ahora, con sus ridículos sátrapas, carentes de sentido del Estado, que esconden sus ambiciones personales con demagógicas políticas multi-uso?.

Cortázar trajo al Casino los versos de Lope en La Dragontea : "¡Oh, patria, cuantos hechos, cuantos nombres, cuantos sucesos y victorias grandes€pues que tienes quien haga y quien te obliga, ¿porqué te falta, España, quien lo diga?". Yo, modestamente, lo proclamo una vez mas.