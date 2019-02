28 de abril

Justo un día después del día de los enamorados€ se acabó el amor entre las uniones "antinatura" que llevaron a Pedro Sánchez al Gobierno. Decía mi madre que las relaciones entre personas de una educación similar y pensamiento cercano, no tienen por qué ser igual, faltaría más, son las únicas relaciones que pueden ser prósperas a medio largo plazo. ¡Qué razón tenía! pues el tiempo del romanticismo e ideales dispares, suele tener fecha de caducidad a corto plazo, como los yogures. Eso es lo que le ha pasado al aún titular del Ejecutivo, que su relación se ha terminado. El pacto no ha aguantado las tensiones tan terribles que ha sufrido y al final han terminado por fundir el engranaje en el que se había asentado esa relación a todas luces abocada al fracaso.

El tiempo de amor con los de Podemos y con los independentistas se ha terminado y ¡Voto a Bríos! que para muchos socialistas, ese amor a toda costa, nunca les pareció ni el mejor camino ni la mejor opción.

Para desgracia de nuestro País, las fracturas producidas dejan en una indefensión terrible al "futuro", ése que se nos presenta fragmentado, dividido, multicolor y con las esperanzas puestas en el Tribunal Supremo, con lo que ello implica. Y digo bien porque al final la justicia tendrá que hacer lo que nuestro sistema político ha sido incapaz de resolver e impedir, con el coste social brutal que eso conlleva.

Las historias de amor desgraciadas, suelen venir del empecinamiento y de la falta de visón de la realidad. Hace muchos años un sacerdote me reconocía que, tras su experiencia en el confesionario, estaba convencido de que las personas no cambiaban y que tarde o temprano las debilidades de cada uno vuelven a salir a escena. Así cuando se ama ha de hacerse queriendo al otro como es, sin intentar cambiarle. Por ello hay que tener muy claro con quién compartir camino€ no cambiamos.

Este ojo que observa cree que este Gobierno ha pretendido cambiar, domar, comprar, reorientar a sus compañeros de "amor" y como en las demás relaciones de pareja, eso es prácticamente imposible, como así ha sucedido. Desde fuera, los que ya peinan canas, dirían que era un discurso basado en una falacia y aderezado de una gran dosis de ingenuidad.

Mientras tanto el país empeora, las cosas no solo no mejoran sino que volvemos hacia atrás como los cangrejos. Para este viaje de interrogativa necesidad y panorama disperso, las elecciones del 28 de abril deberían haberse producido mucho antes, como era lo lógico y no ahora y así, cuando no queda ni más remedio ni otra opción.

Algún día la historia escribirá derecho estas líneas tan torcidas a las que se nos ha sometido a los españoles desde que Rajoy se fuera o le echaran.

Desgraciadamente las banderas por el interés general se enarbolan siempre por un interés particular.

Como en el amor€ "yo pensé que cambiaría"€ y llegó el divorcio.