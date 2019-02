San Valentín y sus desastres

S I la Navidad es la época del año en la que tenemos una excusa perfecta para ser horteras, San Valentín nos ofrece una excusa para ser cursis. Bueno, puede que un poco horteras también, pero sobre todo cursis. Pero a mí hay algo que me chirría. A ver, San Valentín y Cupido no es lo mismo. San Valentín fue un sacerdote que casaba a parejas a escondidas en la antigua Roma y Cupido es una figura mitológica representada con un niño con pañales, alas y arco, y que debería renovarse la licencia de armas, porque de un tiempo a esta parte no anda nada fino. Desear un feliz día de San Valentín y mandar una imagen de Cupido, es como desear un feliz día de la cultura con una foto de Belén Esteban, que vale, que esta señora ha "escrito" algunos libros, pero... En fin creo que me entendéis.

Pero es que el día de San Valentín causa estragos, nos carga de hormonas y vamos como locos y así, sin avisar, sin darnos tiempo a sentarnos ni nada, llega Junqueras y suelta en el juicio del "procés", que él ama España y la cultura española. Podéis volver a leer la frase anterior, que os prometo que no hay ninguna errata. Y yo, seguramente afectado por ese mismo virus valentiniano, lo que de verdad me surge es responderle cantando y decirle ¿por qué te vas? O bueno, más bien, por qué quieres irte.

Quizá a esto es a lo que se refería el refranero con aquello de "quien bien te quiere te hará llorar", pero a mí me surgen un mar de dudas ¿Junqueras ama a toda España o solo a su cabeza visible, Pedro Sánchez, puesto ahí con todo su cariño? Me imagino a Pedro Sánchez mirando las votaciones de los presupuestos del Estado, y sollozando cual César ante la traición de Bruto su hijo. Porque todos sabemos que del amor al odio, hay un paso, y en política menos, y con Sánchez se queda en una pizca.

¡Ay San Valentín, Cupido, las feromonas, o quien quiera que sea el culpable! La que nos habéis liado. Al mismo tiempo que floristas, pasteleros y joyeros cuentan fajos de billetes de las compras de este día "especial", los demás seguimos sorprendidos de la declaración de amor de Junqueras. Hoy una amiga me ha deseado un feliz día de los enamorados, pero, que quede claro, yo, con Junqueras, nada de nada eh