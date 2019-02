Ponga (hoy) un Pedro en su vida

Hoy es el día del presidente, cuando todas las miradas buscan a Pedro Sánchez y él anuncia su decisión o de quien sea sobre la fecha de la convocatoria de las elecciones.

Si fuera un presidente normal y después de lo dicho ayer por su ministra de Hacienda en relación a lo inviable de seguir sin presupuestos salvo durante un plazo "breve", sería blanco y en botella: elecciones el 28 de abril. Como es Pedro Sánchez, aquel que unos días es el del PSOE, otras el presidente del Gobierno y en ocasiones es una sorpresa hasta para él, pues resulta imposible fiarse.

De momento sólo parece claro que quien ha decidido la fecha es Iván Redondo -todopoderoso asesor personal en Moncloa que seguro que ya se ha olvidado de sus tiempos de profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca- y que la habrá fijado en función de lo que mejor le venga a Pedro Sánchez y sólo a Pedro Sánchez, que es para quien trabaja. El PSOE aquí no tiene nada que ver, lo que importa es salvar la figura del presidente y que no tenga que marcharse de Moncloa después del cambio de decoración que exigió nada más llegar.

Si atendiera a los deseos de los barones del PSOE, las elecciones no coincidirían con el "superdomingo" porque ellos no quieren verse perjudicados por el previsible voto de castigo a Sánchez. Temen que el tonteo permanente del presidente con los independentistas y la chistosa figura del "relator" les quite ayuntamientos y comunidades autónomas y no se muestran dispuestos a pagar la cuenta que ha dejado el presidente.

Para ellos, mejor Pedro Sánchez por libre, pero después de las críticas de la semana pasada quedó claro que por un camino van la mayoría de barones y por otro el presidente, y que ambos sólo coinciden por necesidad. Es decir, la decisión no va a depender de sus opiniones y eso que algunos, como Fernández Vara, se están rebajando hasta el extremo por conseguir la palmadita del presidente.

Si al final Pedro Sánchez va por libre, la opción más aplaudida para celebrar elecciones es la del 28 de abril y, de ser la elegida, Iván Redondo demostraría que él si se cree el CIS de Tezanos -probablemente sea el único, pero en este caso es el que vale-.

Confiado en que el PSOE ganaría las elecciones y en que el PP caería, Pedro Sánchez iría en avión a las elecciones. Eso sí, de ser elegido por primera vez en unas generales seguro que haría mejoras en el interior del Falcon, porque durante estos meses lo que no ha hecho ha sido aterrizar.

De momento amenaza desde las redes sociales con seguir trabajando. Y eso ha significado, por ejemplo, que se ha cargado sin miramientos a José María Barreda y a Soraya Rodríguez porque fueron muy críticos con su decisión de aceptar la figura del "relator" impuesta por los independentistas catalanes.

A Barreda le ha apartado de la Diputación Permanente de las peores formas, porque ni se lo han dicho, y a la vallisoletana la ha dejado fuera de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Es lo que tiene el "sanchismo". Barreda le pidió que pusiera "pie en pared" porque transmitía la impresión de que cedía en las batallas de las ideas y de los símbolos, y Soraya Rodríguez le afeó lo incomprensible que sería entender fuera de España la figura del "relator".

Por mucho que culpe a los demás, Pedro Sánchez se ve obligado a convocar elecciones por sus deméritos. Desde que pactó con independentistas y proetarras para llegar al poder sabía que estaba vendido, pero se aferró a Moncloa dispuesto a todo, como demostró la pasada semana. Le empujó a salir del Gobierno la manifestación del domingo pero le echó, hasta próximas elecciones, la ruptura interna del PSOE que él mismo causó mirándose tanto al espejo y anteponiendo su Presidencia a España. Hoy Pedro Sánchez convocará elecciones, sonreirá encantado de verse e iniciará el camino para demostrar que Tezanos tenía razón. Siendo Pedro Sánchez, que nadie le dé por muerto.