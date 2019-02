A NOCHE Fernando García de Cortázar cerró una espléndida semana de libros. Presentaba en el Casino "Viaje al corazón de España", una guía cultural de las principales localidades españolas de las que escribe lo que debemos saber de su historia. Está Salamanca, cuya referencia abrocha con los "papeles" del Archivo de la Guerra Civil. Una cita necesaria porque el asunto ya forma parte de nuestra historia y también de la de España, como consecuencia, quizá, "de la ingenuidad celestial de nuestra Transición". Las líneas están escritas con criterio, documentación y buena prosa: "El Tormes lame por su cara bonita a Salamanca, la arrulla, le sirve de espejo".

Más allá del río se nos abre un escenario gastronómico extraordinario: en Aldeatejada, que despide a su alcalde, Herminio Velasco, está abierta una feria de la miel. Elemento maravilloso de la despensa que hace posible el turrón albercano y las almendras garrapiñadas de Las Arribes. En Vecinos, el Pacheco guarda la memoria de Julio Robles, entre otros ilustres, pero atesora una carta de comidas que abduce al paladar más exigente; cosa de Pacheco, hijo, que ha modernizado el lugar en el sentido gastronómico, y de Beatriz Salvador, cocinera, que da forma a esa modernidad, que en absoluto quiere eliminar lo clásico, sino que se basa en él. Comimos al lado de José Gómez, Joselito, que alimenta parte de las exquisiteces de la casa, como su steak tartar de salchichón; otras, tienen otro origen: lentejas, rabo de toro, steak tartar de ternera de Luismi, ensaladilla rusa o las excepcionales mollejas. Palabras mayores. Y Tamames, más allá, sigue estando en el recuerdo de muchos como teatro de grandes cocidos, que nacen del puchero y a los de Tamames se les llama puchereros. Ayer se presentaba la Guía del Cocido de la provincia de Salamanca y se queda uno absorto viendo la cantidad de lugares que ofrecen en sus mesas a este nieto de la adafina judía e hijo de olla podrida del Siglo de Oro —está en grandes páginas de nuestra literatura— que es el cocido. Y que siga siendo así porque pronto dejará de hacerse en las casas y solo será, como el potaje, comida de restaurante.

Esta noche tenemos la cena que convoca la Asociación contra el Cáncer de Salamanca, que sirve para echar una mano a muchas cosas, dice siempre su presidenta, Inmaculada Rodríguez. Habla de investigación y de las actividades de la Asociación. Es una cita que reúne a un paisanaje de lo más diverso, que sabe a lo que va, y se celebra bajo el nombre de "enamórate de la vida". Ya puede imaginar por qué se celebra cerca de San Valentín, que en Salamanca tenía que ser el día de Calixto y Melibea, o el de Celestina, pero no me hacen caso. De cualquier manera, qué entrañable declaración de amor a España y los españoles pronunció ayer Oriol Junqueras ante el juez Marchena y su tribunal. En fin.

Chema de la Peña, cineasta salmantino, y Sabela, concursante de Operación Triunfo, estuvieron ayer en Salamanca y por separado. Coincidieron con esa locura que es el Códex o fiesta de la Facultad de Derecho, que saca a la calle a sus alumnos en procesión y disfrazados a mayor gloria del vino. No hay mejor elogio al vino que el que Fernando de Rojas puso en boca de Celestina. Dice García de Cortázar de Rojas que las páginas de su famosa obra "destilan por cada uno de sus poros el más genuino erasmismo español". Dicho queda.