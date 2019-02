¡Vaya día!

A última hora de ayer decían desde Moncloa que Pedro Sánchez anunciará hoy, día en el que festejamos al Beato Onésimo, San Claudio la Colombière y San Decoroso, la fecha en la que acudiremos a las urnas para elegir diputados y senadores. Tal y como se las gasta este Gobierno y su presidente, con continuas rectificaciones y marchas atrás, no hay que descartar que el todavía jefe del Ejecutivo cambie de opinión entre el momento de escribir esta columna y la hora prevista del anuncio y no las convoque. No parece lo más probable, pero tampoco hay que desecharlo visto lo que ha sucedido a lo largo de los últimos nueve meses. Suponiendo que finalmente haya ese anuncio electoral, se despejará la gran incógnita. ¿Cuál será la fecha elegida, la tan cacareada del 28 de abril, la del 26 de mayo, día en el que también acudiremos a las urnas para las municipales, autonómicas y europeas, o cualquier otro día que se saque de la manga, bien en junio, julio o incluso a principios del otoño? En este último caso continuaría gobernando a golpe de Real Decreto Ley.

En estos días he escuchado y leído opiniones y conjeturas para todos los gustos, basadas en argumentos a cada cual más sólidos. Todas las fechas tienen sus "pros" y sus "contras". Pero una cosa es la lógica general y otra muy distinta la que utiliza Pedro Sánchez "el resistente". Eso sin descartar otras motivaciones. Por ejemplo, la que me daba, medio en serio, medio en broma, un viejo militante socialista que traslado a continuación: "Desengáñate, César, las elecciones van a ser después del verano; cuando Sánchez haya pedido opinión a Begoña (su mujer), ésta habrá dicho que hay que pasar las vacaciones de agosto entre Doñana y Lanzarote y, claro, eso solo es posible si continúa siendo presidente del Gobierno, aunque sea en funciones". Lo dejo ahí por si acaso, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir.

Lo único claro a la hora de escribir esta columna es, primero, que en los próximos meses vamos a tener que pasar por las urnas una o dos veces, por lo menos, con todo lo que eso supone. En segundo lugar, que el mapa político estará mucho más fragmentado, con al menos cinco grupos políticos en liza (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox), además de los nacionalistas, regionalistas y las formaciones de carácter local que se presenten a las municipales. En tercer lugar, que, con posterioridad, formar Gobierno, bien el central, los autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos, va a resultar más que complicado y puede que haya que repetir las elecciones. Y, al tiempo, la casa sin barrer, y los problemas de los ciudadanos sin resolver, mientras estos tragan quina. Por cierto, hoy también festejamos a San Quinidio.