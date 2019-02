El ritual de la matanza

"El que tiene un marrano tiene un tesoro", dice la letra de una canción popular que escuché el pasado domingo en Guijuelo. De ser así, esta próspera localidad atesora más riquezas que las que se le atribuyen al rey Salomón. La rotundidad de las cifras acredita que el número de gorrinos que pasan diariamente por los mataderos en esta época del año ronda los quince mil. Calculemos, en función de estos mareantes números, la cantidad de jamones, paletas, lomos y demás derivados chacineros que se curan al amparo de los balsámicos aires serranos. La fama está más que ganada y sobradamente justificada.

El domingo, y dentro del marco de celebraciones matanceras que discurre a lo largo de todo el mes de febrero, esta capital universal del cerdo y su gastronomía distinguió solemnemente a la Universidad de Salamanca y al municipio portugués de Pinhel. La primera lleva décadas colaborando con trabajos e investigaciones en pro de la mejora y reconocimiento de los productos elaborados en Guijuelo. Pinhel selló un hermanamiento que a buen seguro redundará en beneficio de dos poblaciones que tienen muchas cosas en común.

El día de fiesta, que incluía diversas rutas de la matanza, tuvo como protagonista al cerdo sacrificado al aire libre. El espectáculo, en un día de frío considerable, pero luminoso –el típico día de guantes y gafas de sol-- fue seguido por numeroso público, autóctono y foráneo. Entre la multitud destacaban, cómo no, una veintena de chinos –en China se inicia el año del cerdo-- que, armados de cámaras, daban escolta a cuatro cocineros acreedores de estrellas Michelín y al escultor Xu Hongfei, de gira mundial con sus obras gorditas y orondas temporalmente expuestas en plazas y jardines salmantinos. Música, bailes folclóricos, águedas repartiendo perrunillas y aguardiente para templar el buche, gentes de Pinhel ofreciendo vinos y dulces y, como colofón, una pitanza de no te menees a base de lo más selecto y elaborado de los productos locales.

En resumen, una jornada alegre y hospitalaria cuyo protagonista (aparte de los pregoneros, matanceros, mondongueros, choriceros, cofrades e invitados en general) fue el cochino ofrecido en público sacrificio. A mí me vinieron a la mente los recuerdos de la infancia, cuando disponer de un cerdo en el pueblo era asegurarse el sustento, sobre todo si estaba gordo y tenía mucho tocino, porque el magro había que racionarlo. Los cerdos andaban libres por las calles contoneando grácilmente sus cuadriles y sintiéndose objeto de consideración y mimo. El día de la matanza era una fiesta, un rito repetido cada año que comenzaba al alba cuando se preparaban los avíos y se disponía toda la impedimenta sacrificial. Luego se sacaba al gorrino del cubil, se le ataba a la mesa y ya es fácil intuir el desenlace.