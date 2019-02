La inocencia no es algo que uno encuentre en Objetos Perdidos, más dado a paraguas o móviles; o sea, que cuando nos desvelan el misterio de los Reyes Magos es inútil ir a buscarla a ese departamento, que tiene algo de museo y de fuente de inspiración para un relator o escritor. He estado allí una vez y me pareció fascinante por la cantidad de historias que hay detrás de cada objeto. Qué lástima que no haya un departamento igual para los valores perdidos. Oiga, ¿no le habrán traído una sensatez de persona madura? ¿Y una solidaridad? Esta semana acudí al homenaje que la Universidad de Salamanca tributaba al cura Ríos, Agustín Ríos, uno de los impulsores de la hematología salmantina, que a esta hora ya estará pegando la hebra con Antonio López Borrasca, que fue algo que más impulsor. ¡Vaya dos! Vino Ríos a estudiar Medicina desde Valencia de Alcántara y se alojó en la residencia que dirigía Avelino López de Castro en la Casa Lis, que a la postre hizo sacerdote al que solo quería ser médico para comprarse un Balilla, como el del médico de su pueblo. Esto y mucho más se cuenta en el libro que se presentó ante una concurrencia médica muy notable, entre la que se encontraba autores de la obra, Antonio Heredia Soriano, Enrique Jiménez Ríos, Enrique Battaner, Consuelo del Cañizo, Fermín Sánchez Guijo, Marcos González Díaz, Jesús San Miguel, José Almeida, José Carretero González, Juan Jesús Cruz, Jorge Sierra, Vicente Vicente o Emiliano Fernández Vallina. En el libro aparecen infinitos nombres que tienen que ver con nuestro Estudio y su facultad de Medicina. La cita sirvió también para recordar a su amigo y compadre José Almeida, que poco antes de su muerte realizó su aportación. Vi en la sala al obispo, Carlos López, y al radiólogo Luis Sánchez, y a Julio de Manueles, compañero médico y contertulio en el Novelty, y me pareció ver a hematólogos de siempre, como Ignacio Alberca, o uno de los teólogos de referencia salmantino, José Ramón Flecha. Han pasado dos años de su muerte, pero todos los asistentes le recuerdan muy bien, también sus anécdotas infinitas. Extraordinario maestro, riguroso investigador y enormemente servicial, se dijo. Enrique Cabero presidió el acto más que nada por su condición de presidente de la Junta de Capilla, impulsora del homenaje.

No ha sido el único que ha tenido lugar esta semana. El viernes, el PSOE recordó a Pepita Mena, que unos días antes, en la recepción de águedas, había recordado el alcalde, Carlos García Carbayo. Fue mensaje a las mujeres para que participen en la vida social al margen de la edad. Un momento relax en medio de la tormenta política en la que nos encontramos, que incluye la proclamación de Carmen Díez como candidata de Podemos y por lo tanto rival de Ganemos, y la presentación del programa de Contigo Somos Democracia, que aboga también por la industrialización.

No creo que San Valentín trajese a Salamanca a Olvido Hormigos, famosa concejal en otro tiempo y con portada en "Interviú", y hoy rival mediática de Belén Esteban, aunque podría ser. Porque el día de los enamorados está ahí como ya anuncian corazones y tonalidades rojas en los escaparates. Un buen día para recordar a Calixto y Melibea, que son nuestros amantes de Teruel salmantinos, con parque propio. También los pobres perdieron lo suyo y sin oficina de Objetos Perdidos. Este domingo hay manifestación en Madrid por lo que algunos también califican de objeto perdido: la unidad de España.