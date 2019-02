Mociones para la deshonra

Frente a la traición de Pedro Sánchez la familia socialista ha reaccionado de muy diferentes maneras. Algunos de los dirigentes históricos más significativos han criticado abiertamente la deriva insensata del presidente del Gobierno al ponerse de rodillas ante los golpistas catalanes. Muchos eran miembros de la vieja guardia, que no se juegan los garbanzos porque se les ha pasado el arroz y ahora mantienen el carné del PSOE como una reliquia. Otros, la gran mayoría, han callado de forma vergonzosa. Lo han hecho porque viven del aparato, bien en instituciones o bien en los órganos de dirección del partido. Y queda todavía una tercera vía, la de quienes han tenido la desfachatez de apoyar con sus declaraciones o con su voto la rendición del Ejecutivo de la nación ante las exigencias de los separatistas.

Por desgracia, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca se ha integrado alegremente en esa tercera vía, la de la vergüenza y al ignominia.

En el pleno municipal del pasado viernes, los concejales que comanda José Luis Mateos tuvieron tres oportunidades de oro para mostrar un mínimo de dignidad, y en las tres optaron por la deshonra.

PP y Ciudadanos habían tenido la habilidad de enfrentar a los ediles socialistas ante el dilema moral de mantener la decencia o agarrarse a la disciplina de partido. La primera de estas pruebas de integridad era una moción pidiendo que el Gobierno de Sánchez no indulte a los golpistas catalanes una vez que sean condenados, si lo son, por delitos de sedición o rebelión. Ningún español de corazón aceptaría que quienes han intentado romper España, sin arrepentirse y con todo el descaro, se vayan de rositas. Sería el peor ejemplo para sus herederos en la Generalidad y para los catalanes tentados de optar por la vía unilateral.

Pero Mateos y sus compañeros de grupo votaron en contra de la moción, lo cual, digan lo que digan, supone apoyar el indulto a los rebeldes, el perdón a quienes han provocado la más grave crisis de la democracia en nuestros país. Todo porque sospechan que Sánchez acabará concediendo la gracia suprema a Junqueras y compañía, sobre todo si de ello depende su continuidad como inquilino de la Moncloa.

La segunda prueba de fuego era otra moción para rechazar la figura del mediador, "relator" según la patética versión de la vicepresidenta Calvo, y el grupo municipal socialista volvió a tropezar en la misma piedra, en este caso haciendo uno de los ridículos más espantosos de la reciente historia consistorial. Porque la propia vicepresidenta retiró horas después su oferta de diálogo con los golpistas y la baza del relator pasó a mejor vida antes de haber nacido.

Todavía quedaba un tercer test amargo para el PSOE salmantino, y ahí los concejales socialistas rozaron la línea de la traición a España. ¿Cómo puede oponerse un concejal que ha jurado defender la Constitución a una moción contra la ruptura de la soberanía nacional, en este caso en el contexto de las negociaciones entre Sánchez y Torra?

No era el día de los ediles socialistas. Creo que si PP y Ciudadanos hubieran planteado una iniciativa en defensa de los derechos humanos, hubieran votado igualmente en contra.

Ni siquiera los concejales de Ganemos, nada sospechosos de defender los principios constitucionales y la unidad de la nación, se atrevieron a votar en contra, y limitaron sus sonrojos a una abstención en las mociones.

Lo peor de todo para Mateos y sus compañeros de Grupo es que la defensa a ultranza de la deriva demencial de Sánchez no sirvió de mucho, porque al mismo tiempo que ellos se partían la cara quedando como estúpidos en el pleno, la vicepresidenta anunciaba la ruptura del diálogo con los rebeldes.

Una ruptura, por cierto, motivada por los desplantes de los chicos de Puigdemont, que no se conforman con otra cosa que no sea el referéndum de independencia. Y ya veremos si no llegan a algún acuerdo antes del miércoles para aprobar el presupuesto de Sánchez. Y acabar de hundir a España, claro.