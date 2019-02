Las buenas intenciones

"El infierno está empedrado de

buenas intenciones"

(sentencia popular)

Las mafias que trafican con inmigrantes hacia Europa se aprovechan tanto del Salvamento Marítimo oficial como de los barcos de las ONG 's tipo Aquarius, dedicados a rescatar náufragos. El mecanismo perverso es el siguiente: las mafias echan al Mediterráneo a más inmigrantes y en peores condiciones de navegación cuanto más "salvadores" haya navegando cerca de las costas africanas o de Libia.

Según un informe oficial hasta ahora secreto, en los últimos meses las redes de tráfico de inmigrantes ni siquiera ponían combustible a las pateras para que llegaran desde las costas marroquíes hasta la mitad del recorrido, porque daban por hecho que los buques españoles los iban a rescatar.

Al Ministerio del Interior no parece interesarle mucho suministrar datos desagregados sobre las entradas irregulares por las costas del sur peninsular; sin embargo, se ha sabido que en los primeros quince días de enero (2019) han entrado irregularmente en España 2845 personas, mientras que en las mismas fechas del año pasado (2018) entraron solamente 570.

Durante todo 2018 entraron en España por el Mediterráneo 57.500 personas (un 165% más que en 2017) y se rescataron 170 cadáveres, aunque la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) sostiene que en 2018 hubo en el Mediterráneo más de 700, entre muertos y desaparecidos.

La grave situación actual ha llevado al Gobierno no a tomar medidas sino a provocar la desinformación: Salvamento Marítimo ha dejado de suministrar datos de sus actividades, muchas de ellas efectuadas lejos de las aguas españolas, lo cual ha provocado un efecto perverso que los redactores del informe antes citado refieren así:

»Hemos demostrado la relación entre el aumento de las muertes y el salvamento. Las mafias han llegado a meter a casi 100 personas en pateras que ni siquiera son pateras ni están en condiciones de navegar. A estas personas se las convence de que van a ser rescatadas de inmediato por la flota española.

El informe también denuncia el efecto perverso de la ONG Caminando Fronteras:

»A la ONG le llega la información de que va a salir una patera y sus responsables lo comunican a los centros de salvamento marítimo de Andalucía, que se apresuran a prestarles ayuda con los barcos propios que ya están en alta mar. Aunque la pretensión sea humanitaria, los beneficiados son los mafiosos. Los inmigrantes llegarán o no, pero ellos seguirán aumentando el negocio.