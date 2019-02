Sánchez, otra vez Sánchez, siempre y a todas horas Sánchez haciendo historia, pero qué historia, ¡Dios! ¿Es que este hombre no tiene dignidad? No más que quienes lo mantienen desde fuera y desde dentro del partido, de ese que en sus siglas todavía se define obrero y español. Vergüenza sabemos que no y dignidad€, por cada decisión que toma nos demuestra que tampoco. La última, aceptar el relator más las otras veinte imposiciones que recoge la lista que Torra se ha sacado de la manga para tocar los c€ no a Sánchez, que puede que se sienta por ello correspondido, sino a España y los españoles, catalanes o no catalanes, y de paso dinamitar la democracia. Esto lleva un nombre, que no es Torra sino Sánchez, y todo por dormir una noche más en La Moncloa, levantarse al día siguiente, mirarse al espejo y verse más guapo que nadie. Eso le sulibeya hasta el punto de hacer lo que hace sin ninguna consideración. Sólo él y sus circunstancias, lo demás no cuenta.

Es la vieja historia de siempre que se repite cientos de veces al margen de quien la escriba. El historiador de turno, o sea, Sánchez, acaba de rubricar otro capítulo, uno más, que supera al anterior. Su afán por sobrevivir no tiene límites llevándole a situaciones que tienen parangón, porque nada nuevo hay bajo el sol de España, y esta actualidad se diferencia de otras en los matices que las coyunturas históricas marcan en su momento, sólo en eso.

José María Pemán, en "Cartas a un escéptico" publicadas en 1937, advierte que "Nadie ignora que España padece una tendencia innata hacia la disgregación y el particularismo. Fermentos orientales dormidos en los fondos más turbios de la raza; imperativos de una geografía que cuadricula la Península con altas barreras montañosas, y de una historia que nació, frente al enemigo, rota en esfuerzos aislados, engendran en España una continua tendencia a la vida de clan y de tribu, que toma mil formas y nombres: individualismo, lucha de partidos y de clases, nacionalismos separatistas. Aquí cada profesión es enemiga de la del vecino y se pavonea más que de lo que sabe de lo que ignora: el financiero se ufana de 'no saber de versos' y el poeta 'de no saber de números'; cada uno se afirma en lo que le separa del otro, más que en lo que le une". Esto que dice Pemán es un fiel reflejo de lo que ocurre hoy, es el parangón al que antes me refería. Pero Pemán no existe entre quienes vagan y vaguean por la izquierda política, el espíritu inquisitorial de la ley de la Memoria lo ha borrado de un plumazo condenándolo a la inexistencia, que es el peor destino que alguien pueda sufrir. Aun así, lo que escribió ahí está.

Queda claro que el historiador de turno, o sea, Sánchez, no está escribiendo nada nuevo, sí de distinta manera, y como actor está protagonizando un capítulo ya repetido. Los anteriores sabemos cómo terminaron, el fin de éste aún está por ver, pero se barrunta confuso. Ha tomado una derrota de mucho riesgo este timonel de la patria, que no se sabe muy bien quién es, si Sánchez (el claudicante sin escrúpulos) o Torra (el ariete de la causa que le obliga a claudicar). Sea quien sea, da igual, porque nos llevan al mismo sitio, otra cosa es que lo consigan. Miro el panorama y veo que es Torra quien manda hoy en España.

¿Qué piensan de todo esto los socialistas instalados o candidatos a estarlo a partir del 26 de mayo? Porque hacer oídos sordos o la vista gorda los pone a la altura del líder, que anda arrastrando sus miserias por los suelos. Aquí mismo, sin salir de Salamanca. ¿A qué aspira este jovenzuelo? ¿Qué le mueve a presentarse al amparo de las siglas de un partido echado a perder, sin principios porque los ha ido tirando por el camino? Cuyo líder traiciona a España y humilla a los españoles sólo por darse el gustazo de seguir donde está y de sentirse lo que no es, siendo su único propósito el de resistir. Tanto es así que se atreve a dar lecciones de ello en un libro firmado por él, "Manual de resistencia" se titula, y escrito€ Aquí surge la duda, si por un negro o por una negra, los malpensantes, que siempre aciertan, se decantan por lo segundo y ya le han puesto nombre (Irene) y apellido (Lozano).

Sánchez gobierna desde la ilegitimidad. Una moción de censura lo llevó legítimamente a La Moncloa, pero con el fin de echar a un Gobierno, sustituirlo por otro bajo su presidencia y convocar elecciones "en el menor tiempo posible", siendo ésta una de las condiciones que él le impuso a Guaidó. "Consejos vendo [en este caso condiciones] y para mí no tengo", porque ese tiempo ya pasó. ¿Qué más se puede añadir a lo dicho por el refrán?