Guijuelo, tú sí que sabes

Mientras usted tiene la amabilidad de ejercitar la lectura con este artículo, seguramente alguien, en algún lugar del mundo, estará ejercitando su mandíbula con un buen jamón de Guijuelo.

Guijuelo sabe. Sabe del verbo saber y del sustantivo sabor. Guijuelo es un ejemplo a seguir. Una "aldea gala" en un provincia con muy pocas fábricas que ve cómo por el norte soplan vientos de desindustrialización. La cuna del jamón vive ajena a ese dictado de la globalización que implica también la deslocalización, que no es más que el eufemismo que usan las grandes industrias cuando se marchan a otros destinos en busca de mano de obra barata. No hay más que mirar a las miles de familias que contienen el aliento del futuro en las comarcas de Alcoa, Vestas, Cemex, La Naval o Gamesa.

La industria chacinera, sin embargo, resiste. Se ha sabido reinventar a base de adaptar ventas, precios, producto y producción a los nuevos tiempos. Parece fácil, pero no lo es ni mucho menos. También ellos han tenido que recorrer la travesía del desierto de la crisis y se han tenido que enfrentar al ataque externo de la moda "healthy" que se impone en la alimentación. Pero sólo ellos saben que en Salamanca, Extremadura o Andalucía es posible criar al cerdo en enormes dehesas de encinas y alcornoques. Ese es su verdadero valor intrínseco. Ese y la inigualable complicidad de los vientos fríos, del abrigo de la sierra y de los 1.000 metros de altura de sus secaderos que consiguen alumbrar un jamón con menos sal, un jamón único en el mundo, que se crea en un entorno imposible de deslocalizar.

Aunque parezca mentira con todo esto no es suficiente. También hay que saber mantener casi 200 empresas familiares, en un pueblo de apenas 6.000 habitantes, y ser capaz de romper esa estadística inexorable que dice que la mayoría no sobreviven a la tercera generación. Y, además, es necesario que nadie se equivoque intentando ganar más con menos calidad y acabe arruinando la reputación de un producto que les da de comer a todos.

Todo eso, y seguramente mucho más, se reúne bajo una denominación que ya es global. Una industria capaz de matar 15.000 ejemplares diarios en temporada alta, sin perder la exclusividad de una etiqueta creada hace poco más de 30 años y que hoy es sinónimo de calidad en Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos y ahora también China. Por ahí llega precisamente el siguiente reto. Crecer en el complicado gigante asiático con un producto que, afortunadamente, ni van a saber ni van a poder copiar. Por todo esto Guijuelo ha sido, es y será. Allí nos vemos el próximo sábado. En la matanza típica de un lugar atípico en la provincia de Salamanca. Allí estaremos€ en el pueblo que mejor sabe vender su sabor.