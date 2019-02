A Colón y a las urnas

El okupa de La Moncloa, amancebado con independentistas y amigos de terroristas, que coinciden en el odio a España, había alcanzado la abyección política: aceptar que en el imposible diálogo con la Comunidad Autónoma de Cataluña hubiera un "relator". Pero hemos tenido la suerte de que ayer se rompieran las negociaciones. Los soberanistas rechazaron la mesa de partidos y ese posible mediador. Digo suerte porque Sánchez ya tenía los pantalones por debajo de las rodillas. Es decir, lo significativo políticamente no es la ruptura momentánea del diálogo, por no decir monólogo, sino hasta dónde claudicó el presidente del Gobierno con tal de aprobar sus Presupuestos y sobrevivir. Patéticos fueron los infantiles esfuerzos de la Vicepresidenta Carmen la de Cabra (¡pero Dios mío!, ¿quien hizo a esta incompetente profesora de Derecho Constitucional?), para explicar el cometido de ese "relator". En fin, lamentable los denuestos del presidente contra quienes rechazaban el engendro, afortunadamente abortado ayer. Si yo fuera Larra hoy firmaría "Niporesas", porque Sánchez no va a sobrevivir ni con mediador ni sin él.

Hay que dar las gracias de lo sucedido, en primer lugar a los intransigentes golpistas, que jamás van a apearse de su referéndum y su soñada república. En segundo término, a los socialistas que aún conservan el sentido del Estado, el sentido común y el sentimiento socialdemócrata. Entre ellos destacan Felipe González ("no lo necesitamos"), Alfonso Guerra ("un desatino"), Paco Vázquez ("lesa traición"), Solchaga, Corcuera, Leguina, Page, Lambán y todos los sucesores del histórico y ejemplar Besteiro, incluidos los oyentes del pontífice y sectario Iñaki Gabilondo, que dijo que a su querido presidente le habían metido un gol por toda la escuadra. Y por último, gratitud para los responsables del PP, Ciudadanos y Vox, que han convocado una concentración en Madrid. Como Sánchez trata a España igual que los desalmados que arrinconan a su propia madre, alguien tenía que ampararla y protegerla.

Ha quedado meridianamente claro que Sánchez es un vende-patrias. Se lo oí en las Constituyentes a Fraga, pero creo que fue Churchil quien dijo que la política hace extraños compañeros de cama. Si, sobre todo cuando se es promiscuo, como Sánchez, que lo mismo nombra ministros a correligionarios que tienen que dimitir; que es presidente gracias a los apoyos de las tribus de más bilis contra el Estado y la Constitución del 78; que quiere seguirlo siendo, encamado con esa "banda de salteadores de la nación" (Guerra dixit), que el día 12 se sentarán en el banquillo de los acusados; que se ha encoñado con La Moncloa, mas tentadora para él que Salomé para Herodes; y que ha estado dispuesto a negociar, a cencerros tapados y con un relator por medio, 21 puntos ignominiosos, sin precedentes en una democracia.

—"Desengáñese, don Estella, ¡este tío es un pregonao!", me ha dicho un viejo aficionado a los fiesta nacional.

Pedro Sánchez ha evidenciado que posee unas desmedidas tragaderas, como los Gargantúas del país vasco, los populares tragaldabas que por su ancha boca engullen un niño tras otro. Las lenguas de vecindonas, y todos los opinantes —salvo los apesebrados—, aseguran que con tal de seguir en Moncloa, Sánchez tragará carros y carretas. En este lance de Cataluña lo ha vuelto a demostrar. Su odiosa doble moral permitirá a los catalanes decir eso tan suyo, aplicado a quienes quieren estar en la procesión y repicando, que "hace la puta y la Ramoneta". Pero ahí sigue. Para asegurarse el apoyo del PNV a sus cuentas, ha cedido más de treinta competencias nuevas al País Vasco. Eso sí, a cambio de contemplar estoicamente cómo Ortúzar se abraza con el abyecto Otegui, y oír complacido que lo que hacemos con Sánchez es "nauseabundo" (lo que bastaría para acudir mañana a petar Madrid).

Sucumbo al escabroso deseo de citarme: "Traidor a la patria y al partido", titulé mi última columna del 2018, recordando que en la Divina Comedia del Dante, hay un Círculo en el Infierno reservado para los desleales a su patria, como lo está siendo Sánchez a España. Concluí invocando a Cervantes, que hoy diría que el Presidente español "cubre sus malas intenciones/con rostro grave y ademán sincero", porque hay que ver y adivinar sus intenciones de marrajo, y el semblante seriecito y la "guapeza" con que las disimula.

El recordado Jesús Esperabé dijo certeramente en la transición que "a los comunistas no hay que pasarlos por las armas, hay que pasarlos por las urnas". Es la Marsellesa la que en su estribillo anima ¡aux armes citoyens! Pues a las armas no, pero a la calle y a las urnas si, yendo mañana a desbordar la Plaza de Colón.