El relator/a de Sánchez y Calvo

Acudo a la fuente. Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE relator es el "que relata o refiere un hecho; la persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes; en los tribunales superiores, letrado cuyo oficio es hacer relación de los autos o expedientes; en la radio, persona que tiene a su cargo la narración de un espectáculo generalmente deportivo". ¿A cuál de estas acepciones se refieren Pedro Sánchez o Carmen Calvo para definir la figura que han propuesto con el fin, supongo, de encarrillar las relaciones con los independentistas de Cataluña? La verdad es que por más que he buceado en los periódicos no me ha quedado claro. También cabe la posibilidad de que no sea ninguna de las anteriores y en sus mentes estén pensando en otra figura, como una especie de mediador o algo así. Sea como sea, la realidad es que se ha montado un buen follón.

Primero, dentro del propio PSOE. El penúltimo, supongo que habrá habido otro después, en explotar fue Felipe González, que acusó a Pedro Sánchez de "degradar las instituciones" y agregó que "no necesitamos relatores". Antes había sido el que fue su vicepresidente, Alfonso Guerra, y por medio varios diputados críticos, como la vallisoletana Soraya Rodríguez, y barones regionales como Emiliano García-Page, de Castilla la Mancha, o Javier Lambán, de Aragón, que temen que esté en juego su sillón presidencial en las próximas elecciones autonómicas. ¿Sobrevivirá el PSOE a las ocurrencias de Sánchez y Calvo, o se lo llevarán por delante? Con la foto fija a fecha de hoy, porque esto cambia con mucha rapidez, no parece que el partido fundado por el tipógrafo Pablo Iglesias vaya a desaparecer, pero, sufrir, desde luego que va a sufrir mucho. Los barones regionales, con poder como los ya citados, o sin poder, como Susana Díaz en Andalucía y Luis Tudanca en Castilla y León, van a tener muy difícil explicar a los electores de sus territorios la actuación del presidente, la vicepresidenta y el Gobierno con carácter general.

Porque no hay que engañarse, el Gobierno es un órgano colegiado y, por lo tanto, habrá que entender que todo aquel o aquella que continúe formando parte del mismo comulga con las ruedas de molino de sus responsables. Y en ese barco, se me antoja que a la deriva, están desde el astronauta Pedro Duque, el más conocido del equipo gubernamental, hasta Luis Planas, el menos conocido a la vez que peor valorado, pasando por Borrell y Nadia Calviño. ¿Cómo relatarán estos dos últimos en Bruselas las ocurrencias, por calificarlas de forma suave, de sus jefes/as Sánchez y Calvo?