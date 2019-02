L A historia y la literatura están llenas de traiciones y traidores. En los medallones de la Plaza Mayor hay también algún felón que otro. El género ha dado para tratados históricos y filosóficos, como "Traiciones que hicieron historia", que escribió Pedro Pablo García May. La humanidad ha llegado a traicionarse a sí misma y también algunos de sus miembros en algún momento. Total, que ahí tenemos a Judas, Bruto y compañía, los que mataron a Viriato, nobles como don Julián y Vellido Dolfos, o a los que comprometieron a Rodrigo Díaz de Vivar, también a Fernando VII, que tuvo su momento€hasta hoy mismo. Pille la página que quiera de nuestra historia, hallará en ella a un felón, por lo menos, y alguien que relató lo ocurrido. La historia es lo que es gracias a los relatos y a quienes los limpiaron a fondo. Hoy se busca un relator, que no sé si es lo mismo que un taquígrafo. Y entre unas cosas y otras, qué buen texto hubiera sacado de esto Pedro Muñoz Seca, autor de "La venganza de don Mendo", llena de felones y relatores. En fin, que aquí estamos y cómo estamos.

Mañana, mientras unos hacen la fiambrera para acudir a Madrid a manifestarse, los nostálgicos pueden recordar que un 9 de febrero de 1923 se fundó la Unión Deportiva Salamanca. En el centenario Novelty, que entonces era muy diferente al de hoy. No estaba Gonzalo Torrente Ballester de bronce presente, por ejemplo. Escritor al que este año se recuerda por su muerte hace veinte años. La UDS, alias, la "Unión", jugó en el Calvario, que estaba donde hoy se alza la Estación de Autobuses, cuya reforma está a punto de finalizar, ha dicho el alcalde, Carlos García Carbayo. Aquel campo estuvo años a la venta, en concreto desde 1964. Se quiso hacer uno nuevo en Salas Bajas, pero era arriesgado por el Tormes así que se marchó a las afueras y se bendijo como Helmántico. Un episodio en que es preciso citar a Augusto Pimenta. La suerte recuperó el estadio de la carretera de Zamora, que si no aún sigue cerrado, y a ver si llega al centenario de la UDS abierto como hoy. El caso es que la historia de la UDS ha hecho honor al nombre de aquel viejo campo del Calvario muchas veces. El nombre lo tomó de un convento, que en algún momento del siglo XIX se pensó en convertir en cementerio. Imagine que la Unión hubiese jugado en un campo que se llamase "el cementerio", hubiera sido la traca. Al final, tras sus más y menos entre el obispo y el alcalde, se decidió llevar el camposanto a otro lugar y así se fue fraguando el nombre del legendario estadio. A mí no me gusta el fútbol, pero estas historias me parecen fascinantes. ¿Ha tenido la Unión en sus casi cien años de historia felones? Seguramente sí, igual que relatores. De los primeros, además, están las sepulturas llenas.

Relatos del pasado cuentan que en un apartado del viejo cementerio se enterró a Pedro Dorado Montero. En el que se conocía como cementerio civil. Se vengó así el obispo, Fray Tomás Cámara, el famoso Padre Cámara, de las polémicas con el jurista que llenaron diarios, semanarios, tertulias y homilías. Tampoco le sentaría bien al obispo la oración que le dedicó Unamuno a su amigo muerto. A Dorado Montero le van a hacer este mes homenajes en el centenario de su muerte. Quizá sirvan para que sea más conocido por todos el padre del derecho penal moderno, que tanto tuvo que lidiar con felones y relatores aquí, en su tierra, Salamanca.