España está en manos de Carmen Calvo, la vicepresidenta que cuando era ministra de Cultura regaló los "papeles de Salamanca" a la Generalidat a cambio de conseguir el apoyo de ERC al Gobierno. Hace ya 14 años que no tuvo ningún escrúpulo para desmantelar el Archivo de Salamanca y justificar su decisión en que la tomó porque le vino en gana, es decir, desde el Gobierno en el marco de sus competencias. Entonces poco menos que calificó de traidoras a las Cortes de Castilla y León por intentar blindar los "papeles" del Archivo desde el marco legal y, como ahora, estaba asustada por la reacción de la derecha ante el robo.

Esta es Carmen Calvo, sorprendente doctora en Derecho Constitucional que defiende atender los deseos de las fuerzas partidarias de la secesión al margen del marco de la Constitución. Con el Archivo hizo lo que le dio la gana, y con la unidad de España no tendrá el más mínimo reparo en volver a hacer lo mismo porque su objetivo, compartido con Pedro Sánchez, es simplemente mantenerse en el poder.

De momento el desarrollo de la fechoría de los "papeles del Archivo" parece haberle escrito el guión de la humillación del "relator". Ahora vamos por la parte en la que Carmen Calvo se muestra indignada por el tono ofensivo de la derecha y la justificación de que el paso dado hacia la vergonzosa mesa de partidos no es más que una vía abierta al diálogo. No hay que olvidar que Carmen Calvo justificó el regalo de los "papeles de Salamanca" a Cataluña en la necesidad de que dejaran de usarse como arma arrojadiza. De esas jetadas de entonces, vienen esas indecencias de ahora.

De esa mujer que largó el "yo he sido cocinera antes que fraila" como enorme visionaria del feminismo que luego nos llegaría; de la misma que aseguró que "un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes"; de la erudita que acuñó la célebre frase "estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie", tenemos que esperar sensatez.

De la que dijo que su verdadero cargo es ser Carmen Calvo tenemos que confiar en que se de cuenta de que es vicepresidenta del Gobierno y que está jugando con todos los españoles con el respaldo de sólo 84 escaños y sin haber sacado las urnas desde otoño de 2017 y, además, engañándonos, porque hay negociación con el Gobierno catalán para que las decisiones que se adopten sobre la ruptura de España sean de los dos Ejecutivos y se aparte al Legislativo.

Lo del "relator" ya es el chiste que deja a España en la caricatura internacional porque supone dar a entender que nuestra situación es parecida a la de Irlanda del Norte, Israel, Palestina...

...o Yemen o Burkina Faso, como dice Alfonso Guerra. Ahora mismo la constatación de que Pedro Sánchez está regalando España al mejor postor para engordar de poder no está en la posición beligerante de PP, Cs o Vox, sino en la división interna del PSOE, con un sector que ve exactamente lo mismo que la derecha: que Pedro Sánchez está haciendo bueno a Zapatero porque está dispuesto a negociar la secesión de una parte del territorio sin ni siquiera la garantía de obtener nada a cambio.

El político número dos de Felipe González, mítico por saltar cual bulldog al cuello de la oposición y dueño de frases míticas como aquella de "Margaret Thatcher en vez de desodorante, se echa 3 en 1", es ahora la gran referencia de la España unida. Luego están los García Page, Fernández Varas... pero el poder les tiene aprisionados y sus quejas sobre las barbaridades de Sánchez las dicen con la boca pequeña, como barones venidos a menos.

"El socialismo es que nadie tenga tanto como para poner de rodillas a nadie y que nadie tenga tan poco como para verse obligado a ponerse de rodillas delante de nadie", dijo Alfonso Guerra. A estas alturas es evidente que Pedro Sánchez se saltó la clase magistral, se saltó el partido, a sus compañeros de Gobierno y, por supuesto, nadie pueda dudar de que ahora también está dispuesto a saltarse a España. Ayer, otra vez de viaje, los periodistas no lograron sacarle de los "buenos días". ¿Buenos días? Y todavía alguien defenderá que no nos toma el pelo.