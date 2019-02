Como ciudadano español, orgulloso de serlo, el día a día de mi país me mata de tristeza, de impotencia, de escepticismo, de asombro, de vergüenza, de indignación€ No podemos caer más bajo, ¿o sí? Pensé que nadie podría superar a Zapatero en tonto y en malo, pero Pedro Sánchez en unos pocos meses ha hecho bueno (es un decir) a ZP. El hoy defensor de Nicolás Maduro, por a saber qué jugosas prebendas manchadas con la sangre y el hambre del pueblo venezolano, fue un desastre y una vergüenza para España en las dos legislaturas que lo padecimos abochornados. Pero Sánchez ha dado un paso de gigante sobre el listón de mierda que dejó Zapatonides, y ha añadido su egocentrismo chulesco al escenario, actitud que nos va a costar muchas lágrimas, pues este individuo con aires de marioneta desmadejada nos lleva directos a la desesperación, a una España irremisiblemente cuarteada; el tonto inútil que le dé la puntilla al trabajo sucio de irresponsables, respecto al chantaje catalán, como Felipe González, Aznar, Zapatero, y Mariano Rajoy. No hay nadie ahora mismo, incluidos muchísimos cobardes del pesebre socialista, que apueste por este presidente y por este Gobierno de fatuos atrevidos (¿dónde está el astronauta? Ah, de tournée por la Antártida€).

Rajoy tuvo la sartén por el mango y salió corriendo con un whisky con hielo en la mano. Sánchez, en cuatro días y entre viajecito y viajecito, va camino de hacer saltar todas las alarmas del "proceso" catalán, de dar alas a los nazis de Torra, como otra buena prueba de la querencia de la izquierda por los regímenes totalitarios y antidemocráticos. Y todo, por salvar unos presupuestos que mantengan a este botarate en el avión oficial, volando voy, volando vengo.

Y de remate su librito, que él por supuesto no ha escrito. Ya sólo la portada, con su cara de "pijoaparte" de bolera y calcetines blancos, le delata. Una democracia seria no puede, ¡no!, permitirse a Sánchez. Botémosle cuanto antes, aunque mucho me meto que su herencia será terrible y obscena. Como él, Sánchez. Soy Sánchez.