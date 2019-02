De tanto viajar por esos mundos de Dios, ha perdido el norte y el oremus. Su obsesión por permanecer en el poder le está llevando a cometer las mayores felonías en un pozo de degradación moral que parece no tener fondo. En la última de sus frecuentes estancias en España, Pedro el Traidor Sánchez ha puesto al país de rodillas ante los rebeldes catalanes. Se ha humillado a conciencia ante el catanazi Quim Torra y ha accedido a su exigencia de que un mediador tercie en el supuesto conflicto político entre Cataluña y España.

Con esa concesión inadmisible, el Doctor Sánchez coloca al Gobierno, al Estado y a todos los españoles de rodillas ante los golpistas. No solo se somete él como presidente del Ejecutivo de la nación, sino que nos avergüenza y nos deshonra a todos. Pone al Estado al mismo nivel que quienes conspiran para destruirlo y admite un árbitro como si se estuviésemos ante un conflicto internacional entre dos naciones, cuando se trata sencilla y llanamente de un Estado democrático frente a una pandilla de delincuentes, supremacistas y visionarios que pretenden destruir una de las naciones más antiguas de Europa.

Sánchez pone también de rodillas a los candidatos del PSOE en las próximas autonómicas y municipales. Luis Tudanca en la lista de las Cortes y José Luis Mateos en la del Ayuntamiento de la capital, deberán pasarse la campaña electoral suplicando perdón a los ciudadanos por semejante traición a España, por la mayor perfidia del líder supremo del partido bajo cuyas siglas se presentan. De lo contrario, no les votarán ni los de su familia.

Sabíamos que el autor de "Manual de Resistencia" era capaz de cualquier cosa con tal de resistir unas semanas más al frente del Ejecutivo. Lo sabíamos porque desde el primer día de su llegada al poder comenzó a bajarse los calzones ante Torra, y desde entonces no ha parado. Lo primero que hizo el Gobierno socialista surgido de la moción apoyada por golpistas, separatistas, filoetarras y bolivarianos fue desbloquear las cuentas de la Generalidad para que los acólitos de Puigdemont pudieran seguir gastando nuestro dinero en sus estrategias contra la unidad de la nación. Después vino el permiso para reabrir las embajadas de los separatistas y la extorsión a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación de rebelión contra los rebeldes. Los pantalones estaban ya casi por las rodillas cuando Sánchez accedió a trasladar a los políticos asonados a Cataluña, con el fin de que allí disfrutaran de una placentera estancia como presos de honor, y la operación estriptis culminó con las dos reuniones en Moncloa y Pedralbes, con Torra ataviado con lazo amarillo y Sánchez en pelota picada quitando la referencia a la Constitución en el texto resumen del apasionado encuentro.

Cuando el estólido Torra le entregó los 21 puntos donde se resume la locura secesionista, Sánchez debió llamar inmediatamente a la Fiscalía por un lado y a los servicios psiquiátricos por otro. Solo un demente puede exigir que se haga efectivo el derecho de autodeterminación de Cataluña, que es tanto como exigirle a Sánchez que se suicide, o proponer que se garanticen los derechos fundamentales, como si estuviéramos en un país tercermundista. Y ya el colmo es pedir la 'desfranquistización' de España, como si estuviéramos todavía en la dictadura. De quedar algún rescoldo de dictadura es el que calienta al propio Torra.

Pero Sánchez no solo ha tragado con todas las exigencias inaceptables de los golpistas, no solo está dispuesto a tratarles como líderes de un Estado, como si la declaración de independencia no hubiera sido tanta pantomima como delito, sino que ahora va a negociar con ellos la ruptura de España con un mediador, relator o árbitro de por medio. Esto es más de lo que cualquier español honrado puede aguantar sin estallar de ira.

Por eso adquiere todo el sentido la concentración del domingo en Madrid. Es urgente, vital, de necesidad imperiosa desalojar al Doctor Resistencia del Gobierno.