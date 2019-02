Más vale tarde y mal...

Pasaron los ocho días de plazo y Pedro Sánchez, en vista de que Maduro no solo no convocó elecciones sino que le dijo que las convocara él, ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. O sea, que desde el lunes Venezuela ya tiene nuevo presidente porque así lo ha decidido Pedro Sánchez. Da igual lo dicho y hecho antes por Donald Trump, al que se unieron Justin Trudeau, Jair Bolsonaro e Iván Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Carlos Alvarado Quesada, Lenín Moreno, Juan Carlos Varela, Martín Vizcarra, Danilo Medina, Jimmy Morales, Mario Abdo Benítez, Juan Orlando Hernández€, además de Ángela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May..., que pusieron [estos tres] el huevo el mismo día que Sánchez, o sea, anteayer, o de lo que hayan dicho o dejado de decir Antonio Tajani y Donald Tusk, presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa respectivamente. El primero manifestó, no anteayer, sino la semana pasada: "Es un placer decir que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los estados miembros y a la alta representación que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte". Poco tiempo después se unía Tusk a lo dicho por Tajani, mientras la Unión Europea, es decir los países miembros, seguían [y siguen] a su aire sin que haya forma de conseguir un pronunciamiento unánime.

Hablan de lo suyo a su manera sin que entre ellos se entiendan. La Europa Unida es una torre de Babel con todas las consecuencias. Es penoso ver cómo un proyecto tan ambicioso salido de una idea excepcional haya caído en manos de incapaces, porque si echamos un vistazo a lo que hay, vaya tropa. La han convertido en una máquina tan compleja, con tanto aparataje, que se estorba a sí misma y no hay quien la haga funcionar con prontitud y eficacia, donde las diferencias están a la orden del día y la desconfianza es sentimiento tan arraigado que crece en la medida que pasa el tiempo y el negocio no prospera. Europa es así. Siempre lo fue y hay momentos en que no puede disimularlo. Este es uno de ellos.

Jacques Attali, economista, ingeniero, político y escritor francés, que fue presidente del Banco Europeo de la Reconstrucción y el Desarrollo de la Europa del Este desde 1990 hasta que dimitió en 1993 al descubrir la prensa que había destinado más dinero a decorar sus aposentos que a créditos para el fin concreto del banco, comienza su libro "Europa(s)", en el que analiza la falta de valor de sus gerifaltes, libro que escribió después de dimitir, ya sin responsabilidades que atender y con el conocimiento que da la experiencia, por lo que sabía muy bien lo que decía: "Europa, si bien se mira, no existe. No es un continente, ni una cultura, ni un pueblo, ni tampoco una historia. No está definida por una única frontera, ni por un único destino o un sueño común. Existen, en cambio, Europas, que se difuminan cuando se intenta captar sus contornos con demasiada precisión". Lo escribió en 1994, hoy, un cuarto de siglo después, no cambiaría ni una coma, como tampoco de haberlo escrito un siglo antes, de lo que se deduce que Europa (tomada por fantasmas) es una fantasmada.

Dicho en pocas palabras, la Unión Europea es como la España de las autonomías, pero a lo grande, y Guaidó es presidente legítimo de Venezuela desde el lunes, no desde antes, y lo es porque Sánchez ha querido que lo sea. Que no olvide el nuevo presidente venezolano a quién le debe lo que es. No lo digo yo, se lo cree él (Sánchez). Oírle mientras se pronunciaba lo evidencia: "Voy a impulsar€", "quiero hacer constar€", "contactaré€", "que nadie olvide que€", "el Gobierno de España [o sea, él] ha tenido, tiene y tendrá siempre muy presente la situación de la colonia española que vive allí...", para el que "representa una absoluta prioridad€", pero solo desde anteayer y ya veremos hasta cuándo. Además, le pone la condición de convocar elecciones "en el menor plazo de tiempo posible€", libres y democráticas, le advierte que "democracia plena significa€" y le suelta una lección que para sí se empeña en no aprender. Más creíble hubiera sido decirlo de otra manera, pero dijo lo que tenía que haber dicho ocho días antes, aunque más vale tarde y mal que nunca. Reacciones, para todos los gustos. La más pintoresca la de Maduro apelando al Papa: "¡Estoy al servicio de Cristo!". A pesar de la mucha fe que sin duda el Papa tiene ¿le creerá?