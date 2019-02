Cualquier tiempo pasado fue mujer

Que me perdonen mi buen amigo y mejor letrista, Juan Mari Montes, y mi admirado profesor Emilio de Miguel, sabiniano, pero he escuchado las "Coplas patéticas" de Joaquín Sabina (el 22 a la venta) y como siempre me pasa con el de Úbeda, me han deslumbrado y comento. Uno tiene relaciones adulterinas con la poesía —lo mío es la prosa—, aunque ya le seducen pocos poemarios, algunos versos sueltos: una segoviana de 25 años, Elvira Sastre, que ayer ganó el premio "Biblioteca breve". Tiene la lozanía, el duende, el pellizco de Rosalía cantando el "Me quedo contigo" de los Chunguitos, lo mejor de los Goya.

Esta pequeña Safo de Lesbos (bueno, de Segovia), sostiene que "la tristeza es de las emociones más hermosas que existen". Sigue una tradición que arranca cuando menos de Ovidio —hace veintiún siglos—, escribiendo sus "Tristias" en el destierro. Ella empezó con doce años y escribe: "la poesía me ama con tristeza/ y me concede el don de saber cómo inventarte". Llama a sus ojos ¡"Dos tristes idiotas"!, dice que lloran sal y donde se puede leer un siglo de tristezas absurdas. Aquí ya es importante y en América latina es figura, influencer. Al margen de mi estimado Parnaso local, ninguna poeta me seducía tanto desde Carmen Jodra, 19 años cuando le dieron el premio Hiperión por "Las moras agraces", que aún no ha superado. ¿Una y otra crearán algo más hermoso en su madurez? Rafael Alberti escribió con 22 años su "Marinero en tierra", mientras curaba sus pulmones en San Rafael, lejos de su natal Puerto de Santa María, y en su larga vida no volvió a componer nada mejor.

Pero estaba en Sabina. Ahora divulga el testamento artístico de Javier Krahe, que de un infarto se fue a freír puñetas (y Cristos, blasfemando inicuamente). Dice: "Ayer brasas, hoy cenizas/ estos labios recorrieron vuestra piel/ y en sus penas movedizas/ verso a verso sucumbieron, es cruel". En la vejez relata sus desvanecidos amores. Aquí solo cabe el primero: "Con ojos claros, serenos/ Doña Blanca me decía te querré/ para siempre por lo menos/ y así fue hasta que un día no lo fue". La próxima columna Doña Elvira y Doña Sol.