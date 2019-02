Se lo llevaban muerto

Discúlpeme la ironía en el titular. Una piensa que lo ha visto y escuchado casi todo en cuanto a estafas. Que entre quienes perpetran los clásicos "tocomocho" y "estampita" y quienes idean un sofisticado engaño en internet, por ejemplo, tampoco hay tanta diferencia, más allá de la creatividad que le pongan a su modus operandi. Porque todos, al fin y al cabo, buscan dinero fácil y rápido. Pero siempre hay alguien que sobrepasa los límites de lo humanamente entendible. Y ha ocurrido en nuestra vecina Valladolid.

Ya le habrán llegado a usted los ecos de que en una funeraria de esa ciudad algunos empleados se habrían dedicado durante 20 años —que se dice pronto— al "fraude de los ataúdes". Parece que antes de la cremación metían al difunto en una caja más barata y después revendían la más cara a otra familia. Hay que tener la cara más dura que el mármol, muy poca conciencia y ningún tipo de ética.

Resulta que el fraude, además de macabro, puede ser millonario. Al dueño de la funeraria le encontraron en su casa un millón de euros en efectivo y ya está en la cárcel junto a su hijo y heredero, a la espera de que se celebre un juicio y mientras continúan las pesquisas. Imagínense el margen de beneficio que se puede obtener, cuando el ataúd más barato se vende por unos 700 euros, y el más caro puede alcanzar los 10.000. También sospechan los investigadores que los centros y coronas de flores se "reciclaban", previo pago de la primera familia, para usarse en el siguiente velatorio. Y aún hay algo infinitamente más grave: en algunos casos podrían haber incinerado cadáveres sin féretros de por medio.

Tamaña barbaridad me indigna, no sólo por el rédito económico que hayan podido sacar quienes durante dos décadas se han creído más listos que otros —que de esos siempre hay alguno en todas partes—, sino por su nula sensibilidad con el dolor ajeno. Tan acostumbrados debían de estar a tratar con familiares dolientes, que no sólo no sentían ni empatizaban; es que aprovechaban la situación y su vulnerabilidad para sacarles los cuartos sin miramientos.

¿Cómo pudieron perpetuar el engaño durante tanto tiempo? Lo cierto es que es sencillo de ejecutar si uno no tiene demasiados escrúpulos. Empezaron allá por 1995 y viendo que la cosa resultaba, se fue alargando. Hasta hoy.

La empresa ha salido al paso culpando a un antiguo trabajador que les chantajeaba pidiendo dinero a cambio de no revelar esas prácticas (que según ellos, sólo él llevaba a cabo). Y es cierto que ese ex empleado está condenado por extorsión. Pero también es verdad que las fotografías que él mismo aportó se han convertido en la primera pista para la investigación, y ha salpicado ya a 15 posibles implicados —entre ellos, un salmantino—. Que las dos justicias decidan. Tanto la humana como la divina.