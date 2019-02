Algo más que águedas

El día de Santa Águeda tiene algo de folclore y mucho de socialización. Exageran los que dicen que las águedas desaparecerán. Lo harán algunas, las que acuden al Ayuntamiento exigiendo el bastón de mando y una contribución para la fiesta, pero ya veremos qué pasa con las compañeras de tal empresa o institución, o los grupos de amigas, que se reúnen y salen de fiesta en tan señalada fecha. Porque quizás permanezca la parte social de esta cita. Ayer, acudieron al Ayuntamiento mujeres investidas de águedas a decir que aquí están ellas, que quieren el bastón y una contribución, así que al alcalde, un griposo Carlos García Carbayo, no le quedó más remedio que abrir las puertas del salón de recepciones, recibirlas –la cara del San Juan de Sahagún allí expuesto era un poema—entregarles el bastón y aflojar la cartera: cincuenta euros. Si no hubiera sido así mi admirada María Luisa Álvarez hubiese echado la puerta abajo y habría agarrado al alcalde por las solapas. Buena es. Una Águeda de libro, como aquella fantástica Lola, conocida como "Lola, la del Matadero", que revolucionaba a toda Santa Marta. Algún día nuestro Mariquelo, Ángel Rufino, tiene que dedicarle una canción de las suyas. Águedas clásicas, con licencia para arrinconar a los varones que no contribuyan y animadoras excepcionales de la fiesta. El alcalde estuvo acertado al recordar en su discurso a Pepita Mena, que es una forma de animar a las mujeres a que participen en las cosas de la ciudad, y a la violencia de género. Santa Águeda fue una mártir como lo son hoy miles de mujeres víctimas de la violencia de género, que lleva a muchas a la muerte. También las águedas están para recordarnos esta tragedia, si no, como dice mi amiga Mari Luz Redondo, el feminismo terminará con ellas.

Hay quien dice que cada año son menos. Cosas de la edad, que el tiempo no perdona, exclama siempre Patro García, cuando le preguntan por sus achaques. Pero ahí estaban, con sus abrigos de piel, sus capas y sus trajes populares. Las de la Asociación del Traje Charo siempre han ido con capa a esa cita municipal, me recuerda Pilar Inés; que digo yo que ponerse la capa, prenda masculina, tiene algo de reivindicación, igual que antaño, en el baile, ellas mandaban y se disfrazaban de hombres. Me imagino que Fely Cañada pondría antes de salir su punto de ortodoxia a todas las capistas. Las de Navega llegaron con bandas y algunas llevaban traje de armuñesa. Todas, eso sí, con sus tamborileros, que es la enseña de la fiesta: de la panza sale la danza, se ha dicho, así que después de unos bailes y unos paseos, el personal asaltó los restaurantes. Y a seguir bailando, pues como escribió Claudio Rodríguez "¿quién no esperó la fiesta? Y con ella "cuánto mateo, cuanta media blanca, cuánto refajo de lanilla, cuánto corto calzón€como esa moza se pone su pañuelo, poned el alma así, bien a lo vivo". Don Claudio encumbró a sus águedas en verso.

Ahora que recordamos a Gonzalo Torrente Ballester, don Gonzalo, en su aniversario, se reeditan sus libros, como "El rey pasmado", donde "las campanas de Santa Águeda tocando solas las oyó todo el mundo, ¿quién es todo el mundo?" Todo el mundo debería ver en las águedas algo más, como Emiliano Fernández Vallina y Antonio Herrero Soriano vieron en el Padre Ríos, Agustín Ríos, más que un cura, hematólogo, médico, profesor€y han coordinado un libro que se presenta mañana en la Universidad de Salamanca. Imprescindible.