Empiezan bien los de Vox

El jueves se presentó aquí en Salamanca el partido de moda: Vox. El acto estuvo lleno hasta la bandera. Me llamó la atención la numerosa presencia de adolescentes en masculino. Está claro que el partido de Abascal tiene perdida la batalla entre las jóvenes.

La visita del número dos, el exmilitar Javier Ortega Smith, levantó una expectación que no se veía en los mítines políticos casi, casi desde los albores de la democracia. Un coche de la policía nacional custodiaba la entrada y en la puerta dos miembros de una empresa de seguridad registraban a todo el que cruzaba el umbral. Nada que objetar, porque al partido de Santi Abascal le han querido reventar varios actos y sus dirigentes han intentado ser agredidos en varias ocasiones.

Dentro me dio la impresión de que el ambiente estaba un poco enrarecido. Había ciertas miradas de recelo que se cruzaban con los que accedían al acto. También, por supuesto, gente entregada a la causa y mucha expectación o curiosidad por saber qué dicen y quiénes son los que están detrás del proyecto.

Ortega Smith habló con los medios de comunicación poco antes de comenzar el mitin y lo primero que hizo ante los micrófonos fue disculpar al líder de Salamanca y coordinador, Rafael Revert Albarrán, que no acudió al acto por indisposición. Perdió una gran oportunidad para presentarse porque es de los que necesitan presentación, ya que es un perfecto desconocido para el gran público salmantino. Ni siquiera dio la cara tras los buenos resultados en las elecciones de Andalucía y quienes le conocen tampoco hablan excesivamente bien de él. Más bien todo lo contrario

Antes de iniciar la arenga ante el respetable —más de 600 personas—, Ortega volvió a pedir disculpas por la indisposición de la persona que tenía que haber ejercido de anfitrión. Tampoco estaban presentes sus antecesores en el cargo, sobre todo el abogado Enrique de Santiago, la cara más conocida en Salamanca del partido de Abascal. Él fue quien lo puso en marcha cuando las urnas no le daban ninguna alegría, hasta que cansado de cosechar derrotas dejó el cargo, que no el partido.

Me sorprendió la ausencia de cargos salmantinos en la primera visita de un líder nacional a Salamanca después del auge y el poder que le otorgan todos los sondeos de opinión. Normalmente los dirigentes provinciales suelen volcarse con los líderes nacionales. Al número dos de Vox no lo arropó ni el actual dirigente ni los ex, los que estuvieron dando la cara cuando los votos se contaban con los dedos de la mano. La excesiva escenificación de Ortega disculpando la ausencia del coordinador sonó a excusa. Y en realidad es lo que fue: una disculpa para esconder las luchas internas.

El coordinador mantiene un fuerte enfrentamiento con la dirección nacional y con los antiguos dirigentes del partido verde, que tampoco quisieron dejarse ver. Parece que al nuevo, no lo quieren ni los de arriba ni los de abajo, pero se ha atrincherado en estos años de vacío y abstinencia y no quiere soltar el cargo. Es decir, que lo de Vox no es una indisposición, es que se están pegando internamente por ocupar sillones ahora que parece que va a haber alguno para repartir.

Desde luego la política de oscurantismo no es buena, aunque algunos sugieren que es mejor que determinados personajes de los que están ahora en la "marea verde" es mejor que estén callados si en las próximas elecciones municipales y autonómicas quieren entrar en las instituciones con la misma fuerza que lo han hecho en Andalucía.

De momento en Salamanca todavía no hay candidatos. El enigmático coordinador provincial seguramente querrá ser y si no se dan prisa en cortarle la cabeza, corren el riesgo de que se autoproponga. A nadie le amarga un dulce, más si sus empresas no atraviesan por un buen momento. Lo que está en juego no es moco de pavo ahora que saben que habrá representantes de Vox en todas las instituciones.