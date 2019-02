El camión de la basura

Alguien compartía este fin de semana por las redes sociales una escena en la que un cura bendecía un camión de la basura en la localidad madrileña de Navas del Rey. Al acto, celebrado en una de las calles céntricas y con el bendito camión aparcado a unos metros del cuartel de la policía, asistía en actitud recogida y beata un buen grupo de vecinos, el alcalde de la localidad, Jaime Peral, y nada menos que el vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, que en primer plano terminaba persignándose muy fervorosamente después de que el cura regase con agua bendita el camión en cuya lona podía leerse la leyenda "Creciendo limpio".

En fin, no empiecen a desvariar que nos conocemos. Dejémonos de elucubrar con las fantasías más delirantes y a lamentarnos porque de pronto pareciese que nos ha estallado en pleno 2019 un brote de colosal estupidez, que como una epidemia comienza a manifestarse por las calles de las localidades más variopintas del país devolviéndonos a la España profunda del NODO y las películas de Berlanga.

Es decir, seamos realistas en este tiempo de bulos, mentiras y fake news. Lo que sucede es simplemente que alguien se asoma a la ventana de su casa en Navas del Rey y de pronto descubre y graba en su móvil a un equipo de televisión bastante madrugador que está rodando uno de los sketches del programa que el humorista José Mota emitirá durante la próxima Nochevieja de 2019. En este caso, el humorista, superándose a sí mismo, ha conseguido cameos del párroco del pueblo, del propio alcalde y del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que naturalmente no tenían nada más importante que hacer que sumarse a la troupe del cómico, junto a un grupo de extras seleccionados entre los vecinos de la localidad famosa por su número de prostíbulos. Y por cierto, que bien actúan todos ellos. Entre Pepe Isbert y el vicepresidente yo me quedaría con el segundo.

Así que venga señor José Mota, no se haga más el graciosillo. Anuncie ya de una vez que esto es así, para vergüenza de todos aquellos que no han sabido diferenciar una parodia divertidísima y surrealista de la cada vez más casposa y trasnochada realidad.