Vapores de VOX

Fervorosos entusiastas agitando la enseña patria, de la que pretenden la exclusiva, jalearon, hace unos días en nuestra ciudad, unánimes y esponjados, un discurso ramplón, añejo y consuetudinario —pentavocálico que acaso ignoran— que escaló las cimas señeras de la nación y dejó el pendón del Imperio en todo lo alto. La gesta fue muy celebrada por la parroquia.

A la abundancia de retóricas vacuas, le sucedieron propuestas políticas de ínfimo calado, exaltación de la tauromaquia, que a muchos aficionados nos rechinó escuchar, vindicación de las cacerías y otras farfollas montaraces, que muy poco o nada tienen que ver con las expectativas de bienestar, educación y salud pública que deben atender los políticos.

En aquel-arre de españolazos, que ansían conjugar el verbo Reconquistar en futuro perfecto, o tal vez como imperativo de obligado cumplimiento, quizá se quedaron con ganas de vindicar los Tercios de Flandes, donde otrora no se ponía el sol, como cumbre de nuestra historia. Y la voz de "A mí la Legión" como terapia específica para los dolores de autonomía y las contracciones de democracia.

No se aireó sin embargo mucho aprecio por nuestra sacra, católica, real, majestad, como la calificó en su día don Francisco de Quevedo, porque tal vez para los acrisolados valores de esta parva de ultramontanos, la monarquía actual, no es ni tan sacra ni tan católica, estribada como está en una pareja que viene de divorcios sonados, de bálticas aventuras de alcoba y se reclama respetuosa con los valores constitucionales, tan puestos en entredicho por los estafermos del cónclave.

Qué quieren que les diga, aunque estemos en manos de políticos en su mayoría mediocres y arribistas, los escorzos patrióticos de estos iluminados, que pretenden arramblar con las autonomías y segar de una tacada las leyes de género, resultan tan anacrónicos, de tan bajo calibre, tan de estatuilla de bata de cola encima de la televisión —cuando todavía no eran extra planas— que desde el purgatorio que soportamos, gobernados por una gavilla de indocumentados de todos los colores, dan ganas de decir aquello de Virgencita, Virgencita que me quede como estoy... aunque sea invierno...