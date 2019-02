Traducir Brexit al español

Está descorchando botellas de champán el embajador de España ante la UE, Pablo García Berdoy, por haber colado el calificativo de "colonia" junto al nombre propio "Gibraltar" en un documento comunitario. Mucha celebración me parece para un asterisco en una nota a pie de página cuyo significado, a efectos prácticos, es que para la UE el asunto queda pendiente de negociación. Ese era, al fin y al cabo, es estatus quo logrado en el acuerdo de separación entre Reino Unido y la UE, el mismo que ahora en Londres ya nadie respeta. Sinceramente, dudo mucho que veamos pronto un Gibraltar español, aunque en estos tiempos de reorganización geopolítica todas las carambolas son posibles. En todo caso, solo por el hecho de que haya servido el adjetivo para que el portavoz del gobierno de Londres lo considere "insultante", podemos darlo por amortizado. A mí se me ocurre un amplio abanico de insultos, todos ellos bastante más gruesos, para dedicar al insufrible elenco de políticos británicos, pero mejor no caer en eso. Baste decir que el Brexit nos ha ayudado a comprender al fin por qué los británicos gritan constantemente eso de "¡Dios salve a la reina!".

Lo que sí creo que está en nuestras manos es traducir el palabro Brexit en términos de intereses españoles. Utilizar este desastre, por momentos sainete, para que España obtenga en la Europa post Brexit el lugar que le corresponde. Habrá que cubrir el hueco financiero que deje Londres en los presupuestos y eso significa apoquinar. De cajón. Pero también quedarán otros huecos que España debería postularse a cubrir de inmediato, como el idiomático. Una vez fuera Reino Unido, Irlanda y Malta son los únicos países que tienen el inglés como lengua oficial. Y el tamaño sí que importa. Sin pretender desestimar la importancia geoestratégica del peñón, pensemos por un momento en la importancia geoestratégica de una lengua que hablan en el mundo 577 millones de personas. Quizá sea este el momento de reivindicar que los documentos comunitarios sean redactados en español. ¿Algún complejo al respecto, señor ministro?

Hasta ahora, el 12,8% de los europeos tenía como lengua materna la inglesa, pero tras la salida del Reino Unido ese porcentaje se verá reducido al 1,2%. En cuanto al español, es hoy la lengua materna del 8% de la UE y del 7,8% de la población mundial. Si mencionar que EE.UU. es ya el segundo país del mundo con más hispanohablantes, 58,2 millones. Está claro que las cifras respaldarían esa propuesta, pero diplomáticamente ya se nos están adelantando.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado en voz alta que quiere que el francés reemplace al inglés como idioma comunitario. La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, ha respondido que el régimen lingüístico comunitario "no debe separarse de la realidad". "El inglés es el idioma más popular de comunicación de la UE y se va a seguir utilizando", ha dicho, posiblemente aterrorizada ante la conjugación de los verbos franceses. Pero Macron aceptaría un nuevo régimen progresivo, empezando con el 81% de los documentos redactados en inglés, el 5% en francés, el 2% en alemán y el resto en los otros 21 idiomas. Esta propuesta suena mucho más factible, pero en esa ecuación el español queda incluido en la categoría residual de "otros 21 idiomas", al mismo nivel Bulgaria o Eslovenia, y eso es a todas luces desproporcionado. Los franceses argumentan que, durante siglos, el francés fue el idioma de la diplomacia internacional. ¿Pero acaso no fueron redactados en español los acuerdos matrimoniales de los hijos de Isabel la Católica, que propiciaron el primer proyecto político a escala europea desde Carlomagno, cristalizado en Carlos I de España y V de Alemania?

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se quejó recientemente durante una conferencia en Luxemburgo de que no entendía "¿por qué la lengua de Shakespeare es superior a la de Voltaire?", un gemido del que lo único que se deduce es que el pobre Juncker no ha leído el Quijote.

Para Salamanca, donde la enseñanza del español como lengua extranjera forma parte de la estructura económica, tendría consecuencias contantes y sonantes. Y para España, el reconocimiento a nuestra potencia cultural empezaría por el reconocimiento a nuestra amada lengua. Desde el anuncio del Brexit, ningún gobierno español ha dado un solo paso en ese sentido. Yo ahí lo dejo.