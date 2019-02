Inventar el futuro

Adam Smith avisaba así: "Toda profesión es una conspiración contra los profanos". La intención del filósofo era, al parecer, denunciar los peligros que representa para la gente normal el corporativismo, la defensa a ultranza de las ideas e intereses de un grupo profesional. Muchos años después, George Bernard Shaw (cáspita, estoy a punto de hacer algo que me había prohibido: citar a Shaw) retomó el aforismo de Smith con propósitos similares. Y es que resulta habitual que los miembros de una clase profesional sean deliberadamente oscuros para custodiar con comodidad los secretos de su saber y para conseguir que la gente común se entere solo de lo justo.

El asunto no es nuevo, por supuesto. Un ejemplo perturbador: en la ceremonia de investidura como doctor honoris causa, el padrino ofrece al investido un libro cerrado y le previene así: "He aquí un libro cerrado, para que los secretos de la sabiduría los guardes, según convenga, en lo profundo de tu corazón". Transferencia del conocimiento.

Los analistas del Banco de España forman también una clase profesional. Una clase profesional críptica, pero competente, sin duda. No seré yo quien recuerde sus despistes en el diagnóstico, supervisión y tratamiento de lo que ahora se conoce como la crisis financiera de 2008; tampoco diré nada de sus fallos en Bankia ni de otros detalles así. Por el contrario, reconoceré sus méritos en el manejo de reservados algoritmos que les han permitido salir a la luz hace unos días para advertir de que la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional acabará nada menos que con 125.000 empleos.

La mejor manera de predecir el futuro es inventárselo, apuntaba Alan Kay. Los analistas del Banco de España lo saben. También saben, supongo, que hay otros que intentan construir el porvenir de una manera racionalmente menos desalentadora. La OCDE, al contrario que los del Banco de España, sí avala lo de los 900 euros. Aunque solo sea por parecernos más a Francia o a Irlanda que a Grecia. Y aún nos queda.