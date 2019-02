Los candidatos fantasmas

Nos hemos vuelto locos. Hemos pasado de los tiempos en los que en pueblos y ciudades se votaba a la persona, a que no importe ni un comino cuál es el candidato de cada partido. Eso es sinónimo de degradación de la democracia. De falta de responsabilidad a la hora de meter un voto en una urna. De una ausencia total de compromiso ciudadano. Vox va a vivir el próximo 26 de mayo una borrachera emocional e institucional similar a la que saboreó Ciudadanos hace cuatro años. O incluso puede ser mayor. En 2015, el partido naranja tuvo que configurar deprisa y corriendo listas en las todas las autonomías, capitales de provincia y principales municipios para aprovechar el tirón que le daban las encuestas. Eso desembocó en que se colaran en las instituciones personajes incapaces e interesados como el mismísimo Luis Fuentes, el otrora sindicalista de izquierdas amante de la gasolina y actual concejal en Santa Marta, Jesús Martín, o el excomunista Joaquín Pellicer en Ciudad Rodrigo. Una auténtica jaula de grillos con rebotados de otros partidos y que entendían la política de pactos de maneras muy dispares. Por suerte en ese tótum revolútum hubo gratas sorpresas. En la mayoría de los casos personas que no habían ido volando por los nidos de diferentes siglas y que tienen una auténtica vocación de servicio público. Los ediles del Ayuntamiento de Salamanca Fernando Castaño y Ana Suárez son un buen ejemplo.

Ahora a Vox le pasa lo mismo que a Ciudadanos hace cuatro años. Está seguro de que entrará en cientos de ayuntamientos, pero no tiene ni pajolera idea de a quién poner en las listas. Lo triste es que a la gente le da igual. Muchos aseguran abiertamente que van a votar al partido de Abascal en las municipales sin importarle lo más mínimo que este voto convierta al mayor incapaz del mundo en concejal.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, aseguró el jueves en Salamanca que para conocer los candidatos a los comicios del 26M habría que esperar. Da igual. Las 600 personas que le aclamaron no esperan ansiosas ese momento. De hecho muchos de ellos ni se enterarán de sus nombres. Votarán a candidatos fantasmas y se quedarán tan anchos. Algo estamos haciendo mal si nuestra democracia se ha convertido en esto.

Sabedores de lo apetecible que es formar parte de una lista de Vox, las guerras de poder en muchas provincias están abiertas. En Salamanca ya están afilando los cuchillos. Están en juego al menos cuatro concejales en el Ayuntamiento de la capital e incluso un procurador en las Cortes de Castilla y León. Sueldos golosos para personas que, en muchos casos, no tienen ni oficio ni beneficio. Auténticos trampolines para hacerse un nombre en la vida púbica y poder vivir del cuento por saécula saeculórum. Como ya ocurrió con Ciudadanos, los rebotados volverán a jugar un papel capital. Muchos militantes del PP que han visto sus alas cortadas o antiguos cargos que no hicieron carrera en el partido de Génova, tienen ahora una segunda oportunidad. Vox es su salida natural. Por eso no habrá que extrañarse si en las listas del partido de Abascal aparecen viejos conocidos que vuelven a la carga.

Con este panorama los grandes perjudicados serán los partidos tradicionales. Si Vox será capaz de aupar a cualquier candidato tenga el nombre que tenga, las siglas de PP y PSOE serán una losa para muchos aspirantes a alcalde que hayan demostrado con creces su valía. No importará la buena gestión tanto en el gobierno como en la oposición. Los que quieran fustigar a populares y socialistas, lo harán aunque con su actitud castiguen a quien menos lo merece. Es muy triste, pero es así. Muchos antiguos votantes del PP olvidarán que el candidato a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, es una persona con una capacidad incuestionable que conoce perfectamente la casa. Y muchos socialistas molestos con Sánchez no tendrán en cuenta que José Luis Mateos es un talento joven de la política con una clara vocación ciudadana. Esto no es democracia responsable. Es un fanatismo que nos pasará factura más pronto que tarde.