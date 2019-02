Valerio en la Plaza

Tiene Magdalena Valerio aire de actriz de principios de siglo, aunque es mucho más joven, como señaló en su discurso. Una intervención en la que trazó líneas paralelas entre su biografía y la de José Luis Mateos, que se presentaba ayer en sociedad como candidato socialista a las elecciones de mayo. Un acto con notable presencia socialista y representantes sindicales, empresariales y del movimiento vecinal, como el decano de todos ellos, Luis Delgado, y el último en poner contra las cuerdas a un alcalde, Chema Collados. Vinieron socialistas de la provincia y compartí un rato de charla con Raúl de Dios, apoyado en una muleta —la otra la dejó en casa— y Ángel González Quesada, movido por la curiosidad. Pablo Unamuno no pasó desapercibido, al contrario que la ministra, que se fotografió en la Plaza Mayor sin atraer demasiado la atención. Llevaba a Jesús Málaga de cicerone y a Pablos y Mateos de compañía. En la presentación intervino Luis Tudanca, que no hizo demasiada sangre con el caso "Perla Negra" y echando cálculos afirmó que Fernández Mañueco, su rival, ya era cargo oficial cuando Mateos tenía cinco años. Respondía así, dijo, a los que aseguran que Mañueco es lo único nuevo en esta campaña. Málaga hizo historia y Mateos, que aspira a sucederle, debería hablar más de los jóvenes, que son nuestro auténtico problema: no tienen oportunidades y se marchan, dejando esta tierra como un solar. Aquí está el tema.

Unas horas antes estuve en la entrega de los premios Solidaridad de Cruz Roja. Un año más, la cita llenó la sala de gente sensata, amable y solidaria, o sea, de vecinos ejemplares que no van por ahí destrozando esculturas. Mi amiga Amparo Cabezas, artista en su tiempo libre, me dijo que estaba indignada y avergonzada, y retó a la policía a descubrir a los autores como descubrió al chaval aquel de los baños nocturnos en La Alamedilla. José Pinto hizo de maestro de ceremonias con esa pachorra que tiene, que parece que mira al mundo por encima del hombro. Fue una buena elección por parte de Jesús Juanes, presidente de Cruz Roja.

Mientras esperábamos en Fonseca a la ministra veía el ir y venir de las cigüeñas, que unas no se habrán ido y otras estarán llegando. Está siendo el fin de semana de San Blas, que anuncia también la llegada de las águedas, precedente tradicional del empoderamiento femenino. Había un notable grupo de mujeres en la cita socialista: Carmen García, de Doñinos; Asunción Iglesias, de la Asociación Plaza Mayor; María García, veterana luchadora sindical y sanitaria; Almudena Timón, concejala y trabajadora en el Parque Científico; Rosa López, senadora; Rosa Colorado, atleta; Elena Diego, ex alcaldesa de Villamayor y hoy en el ministerio de Sanidad€Ya están en los pueblos con el bastón de mando listo para ser entregado. Me preguntó una amiga a propósito de lo que escribí del acto de Vox si un alcalde de este partido entregaría o no el bastón de mando a una "águeda" festera. No lo sé. Lo que sí tengo seguro es que la campaña electoral nos va a dejar momentos estupendos. Y ahora, con su permiso, me voy al O´Haras`s a ver el Seis Naciones de rugby, que es lo que toca, porque no solo de matanzas de Guijuelo vive el hombre, aunque podría hacerlo perfectamente. Del cerdo solo se esperan golosinas. En fin, espero que este años los "escoceses" nos libremos de la cuchara de madera. Pero ya le voy contando.