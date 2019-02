Tezanos y la euforia socialista

El CIS Fusión de Tezanos tiene como objetivo levantar el ánimo de los socialistas con su frío y desapasionado análisis científico de la realidad electoral de España. Y casi siempre lo consigue. En su última preparación, la cocina creativa del mandatario metido a sociólogo ha demostrado que no tiene límites. Los propios dirigentes del partido al que pertenece el CIS han comentado que quizás se haya pasado con los tiempos de cocción. Le han pedido a Tezanos que no maneje los resultados a favor de la oposición, porque en Ferraz nadie entiende que los sondeos le den todavía un 14% de voto a Pablo Casado y no le otorguen ya más del 90% de apoyos a Pedro Sánchez, como parece ser el sentir de la calle.

A la vista de la última encuesta de lo que antes era el Centro de Investigaciones Sociológicas y ahora es la Cocina de Invención Socialista, el presidente del Gobierno, que estos días está de visita oficial en España, ha decidido, en un acto de suprema responsabilidad, no convocar elecciones generales de inmediato para no apabullar a sus oponentes. Solo un hombre con el sentido de Estado del Doctor Sánchez es capaz de aguantar unos meses más en la Moncloa, todo lo que pueda, hasta que se produzca un cierto nivel de desgaste que permita al PSOE no quedarse con todos los asientos del Congreso de los Diputados.

La euforia ha alcanzado tales niveles entre los socialistas que la mayoría de candidatos a alcaldías y presidencias autonómicas no tienen intención de hacer campaña, porque la victoria está asegurada. Por eso no se entiende muy bien que José Luis Mateos necesitara ayer el aval de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para publicitar su candidatura al Ayuntamiento de la capital salmantina. Y tampoco parece razonable que Mateos no lanzara un claro mensaje al alcalde popular Carlos García Carbayo, rogándole que no se presente, por su propio bien, para no hacer el ridículo. Lo mismo tendría que haberle dicho al aspirante por parte de Ciudadanos, cuando la formación naranja tenga a bien aclararse con las listas, y al de Vox, si es que los de Abascal superan en algún momento la resaca de su borrachera de éxito andaluz, logran acabar con las peleas internas y deciden su número uno al Consistorio.

Debería Mateos seguir el ejemplo de Óscar Puente en Valladolid, que se ve tan sobrado en las encuestas que anda todo el día buscando enemigos, recabando odio para los socialistas y evitando así un resultado de escándalo en los comicios de mayo. La penúltima de Puente, ese digno sucesor de Javier León de la Riva en la producción de majaderías, ha sido declarar que "Valladolid no es el problema sino la solución para Castilla y León", ahondando en la idea de que esta autonomía debe evolucionar hacia un desierto demográfico e industrial, con una sola macrourbe y un solo polo industrial, que, adivinen, tiene que ser Valladolid. Espoleado por la reprobación de que ha sido objeto tanto por parte del Ayuntamiento de León como por la Diputación de Salamanca (el voto contrario de los nueve diputados del PSOE constituye una vergüenza que debería salirles electoralmente cara), el regidor pucelano ha asegurado que este debate territorial "está a un nivel demasiado visceral y poco racional". Con lo cual ha acabado de rematar la jugada: a su juicio, lo único racional es concentrar todo en Valladolid, y los que defienden la permanencia de algún tipo de vida en León o Salamanca son unos irracionales y piensan con las vísceras en lugar de utilizar el cerebro.

¡Y este tipo es el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE! Es decir, que Sánchez lo considera uno de los más espabilados entre sus dirigentes a nivel nacional. Entre Puente y Tezanos están colocando a los candidatos socialistas en la mejor situación para barrer en las municipales.