Alma llanera

Fui testigo del triunfo chavista en Venezuela y asistí aquellos días al desmoronamiento del último mandato del viejo Rafael Caldera. Los discursos de Chávez me parecieron entonces propios de dirigente de república bananera y no de presidente del país más rico de América. Años más tarde, soporté una larga perorata de Chávez, con Maduro sentado a su derecha, nada menos que en Trípoli, la capital de lo que entonces era Libia y ahora es un estado fallido. El numeroso público, que no entendía ni una palabra de español, aguantó educado e indiferente la inacabable soflama, acostumbrado como estaba a la verborrea de Gadafi. Esa la entendían de sobra.

Con el discurrir del tiempo, he visto cómo Venezuela se hundía económica y anímicamente. Ha tocado fondo de la mano de una especie de antropoide danzarín que se resiste a dejar el poder después de haber esquilmado a toda una nación. Su imagen bailoteando ante las cámaras, escoltado por una tropilla de generales —el cártel de los soles, dicen— con las pecheras recamadas de chatarra, o profiriendo insultos y rebuznos a diestro y siniestro contra España es, más que cómica, patética. Hoy día el adjetivo "bolivariano" resulta ya apestoso, dado el uso que de él han hecho los mangantes destructores de la nación en la que nació y vivió el hidalgo criollo fundador de la Gran Colombia.

No está Venezuela para frivolidades. Por eso mismo, pocos recordarán que es el único país que en seis años llegó a tener tres Miss Mundo y dos Miss Universo, una de las cuales, Irene Sáez, alcaldesa del municipio de Chacao, aspiró a la presidencia en las elecciones de 1998. Fundó su propio partido (IRENE) para acabar con la corrupción, reducir la burocracia y refinanciar la deuda. Compitió con Hugo Chávez y perdió. Más le hubiera valido a Venezuela tener una miss al mando y no un militar golpista y, además, feo. En cuanto a España, uno se pregunta qué beneficios económicos habrán obtenido los Zapateros, Monederos y demás comparsa, incluyendo a ese alfeñique infantiloide que alababa la sana tendencia de los venezolanos a fomentar la vida social en las colas del racionamiento.

Hoy me viene a la mente el alegre joropo "Alma llanera", himno oficioso de Venezuela. El segundo himno nacional desde que en 1914 se hiciera popular como parte de una zarzuela estrenada en Caracas por una compañía lírica española. Lo han cantado centenares de intérpretes, desde Julio Iglesias hasta Plácido Domingo, pasando por los Sabandeños. Es una canción que ahora hace brotar las lágrimas de millones de venezolanos exiliados forzosos de su patria cada vez que la oyen.

Hoy yo también quiero cantarle a Venezuela "con alma de trovador", como dice la letra de Rafael Bolívar Coronado. Y por eso el cuerpo me pide gritar: ¡Viva Venezuela libre de tiranos, carajo!