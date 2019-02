La tendencia y la indecencia

En pocas cosas están de acuerdo los que hacen sondeos de opinión, y es en que revelan una tendencia. Lo decía ayer el sensato colaborador de este diario, cuyo apellido —Lumbreras—, se corresponde con la realidad, concluyendo que si él fuera Pablo Casado, se preocuparía. Sucede que la última encuesta del CIS relega al PP a la cuarta plaza (14,9 % en intención de voto), y eleva a los altares al PSOE (29,9 y encima Sánchez el más guapo, el líder más valorado). ¿Doblar en votos los socialistas a los populares? Como diría un castizo, tararí que te vi por la mañana al despertar que por la tarde no pude. Eso no se lo cree el director del Centro, José Félix Tezanos, "cara de piedra", chef de la cocina de los sondeos oficiales, ni jarto de vino. Y es que entre la materia prima que recibe del mercado —las encuestas—, y lo que nos sirve en el plato —los medios—, hay sin duda pimienta, guindilla y socialistina. Ha mediado el sectarismo habitual de la izquierda española, es decir, el fanatismo, la intransigencia y creerse superiores. Tezanos, además, es un lamerón indecente de los zapatos de su presi.

El desprestigio actual de ese Centro, que por ley debe atenerse a la "objetividad y neutralidad", es pavoroso. Y es que todo lo que toca Sánchez lo escoña o contamina. Por ejemplo, la televisión pública. Aquella mujer amable y atractiva del comienzo de la transición, que tenía enamoriscado al propio Felipe González, María Rosa Mateos, nombrada a dedo, se ha convertido en una dogmática mal encarada. Cuando le advierten que desde que ella manda en RTVE las audiencias se han desplomado, replica "argumentando" que cuando va por la calle —menuda encuesta—, la felicitan. Por ejemplo, "Pepu" Hernández, reputado entrenador de baloncesto, que ha sucumbido a las veleidades del que fue discípulo y jugador maula. Dice que va a votarle en las primarias ¡y no puede!, porque está empadronado en Pozuelo y Pepu en Madrid. Pero ya le ha desprestigiado —entre los propios socialistas madrileños—, por el dedazo que critica en otros; pretender la alcaldía ¡de la capital del Reino! sin tener ni puñetera idea de administración local; haber fundado una empresa para ahorrar, si no escamotear, impuestos€Y, en fin, ha pulverizado el prestigio académico de Tezanos, que inexplicablemente se ha prestado, convertido en "mastercheff" de los sondeos, al grito sordo de ¡Viva Pedro, viva el PSOE!.

Tezanos, como sociólogo, tenía prestigio universitario. Recuerdo cuando venía a Salamanca, a unas jornadas que pagaba periódica y generosamente Caja Duero, de una Fundación socialista. Uno de sus correligionarios, Emilio Melero —de lo menos sectario que habita en el PSOE—, me lo presentó y charlamos lo que dura una caña y un pincho de pimiento en el Plus, con mi respeto a sus ideas y mi admiración a su sabiduría profesional. Hasta que Sánchez lo metió en la Ejecutiva y luego le confió el CIS. ¿Se imaginan si Rajoy hubiera nombrado a su gurú Pedro Arriola director del Centro? Tezanos ha llegado a sostener, quedándose tan Félix —su segundo nombre—, que "las encuestas se han convertido en un instrumento de publicidad política". Cualquier explicación sobra. Su sectarismo es monumental. Eso sí, los guarrazos vienen después, como en las últimas elecciones andaluzas, cuyos resultados no se parecieron ni de lejos a los cocinados previamente por el otrora digno profesor. El sociólogo español de mayor prestigio (presidente de la consultora GAD3), Michavila, que suele acertar, le ha criticado abiertamente. La reputación de Tezanos ya está a la altura de aquel pronosticador que por no dar una en el clavo, pasó de apellidarse Malo de Molina a Pésimo de Cojones.

El problema de Tezanos es que solo sabe de sociología. No como nuestro Torres Villarroel, que fue ermitaño, bailarín, sacerdote, médico, soldado, brujo, torero€y los de Macotera dicen que sacristán de su parroquia. Hace unos trescientos años empezó a vender almanaques, renovando periódicamente sus augurios, y cuando predijo la muerte del primogénito de Felipe V (Luis I de Borbón), que reinó solamente siete meses, se infló a vender sus vaticinios. El director del CIS le echa tanta jeta a su cargo como aquellos arúspices etruscos y romanos que presumían de adivinar el futuro analizando las entrañas de algún animal —preferentemente el hígado—, y hasta el Senado les consultaba. Después se ha sabido que el hígado lo que detecta es a los borrachos y las temidas hepatitis.

Los que creen a Tezanos son como los que sueñan con un premio gordo de la lotería, por haberla adquirido en Sort o en Doña Manolita.