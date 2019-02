"De lo ajeno y de lo propio"

"Vivir en Salamanca es una suerte" se nos suele decir a los salmantinos cuando un foráneo nos visita.

Salamanca que "enhechiza"€fíjense si es así, que el escultor chino Xu Hongfei ha escogido nuestro increíble marco para exponer, por nuestras calles, algunas de las esculturas de la serie "Chubby Women". ¡Qué vergüenza el vandalismo de la incultura! Pido perdón.

Salamanca se caracteriza, a pesar de ser una ciudad de interior, por saber acoger las nuevas tendencias que surgen en el mundo. Aspecto maravilloso y enriquecedor.

Pero este ojo que observa pone en duda muchas veces la ayuda para lo nuestro. Tenemos la mala costumbre de ver lo ajeno como algo mucho mejor que lo propio. He de reconocerles que vivir en Salamanca es para muchísimas cosas una suerte pero, para otras, a veces optar por esta tierra es un acto de fe indiscutible y de un amor incuestionable a sus raíces y a la creencia de que muchos de nuestros secretos aún están por descubrir. Apoyar a aquellos que desde la excelencia, el buen hacer, la innovación, la creatividad, la inversión€ ponen a nuestra tierra en el mundo, ese que empieza nada más salir de la provincia, debería ser objetivo prioritario de todos y en especial de nuestros políticos. Se puede triunfar desde aquí, pero hay que apoyar con medidas concretas a nuestros potenciales, en todas las áreas empresariales, para que no se vayan. Y no me refiero sólo al reconocimiento de una vida de trabajo, sino al apoyo que hay que brindar a los que "desde" el principio eligen permanecer aquí y crear riqueza en nuestro territorio, ya que decidieron NO irse y apostar por Salamanca.

Les recomiendo que vayan a ver la exposición "Introspección", que gracias al esfuerzo de muchos, se nos ofrece en la sala de San Eloy sobre el trabajo de la representante más importante de la moda de Castilla y León y una de las más reconocidas patronistas y diseñadoras españolas e internacionales. Estoy hablando de Fely Campo. Ayer viernes se inauguró oficialmente, con la consejera al frente, esta exposición. 46 años de trabajo ininterrumpido, luchando con sangre sudor y lágrimas, para demostrar que se puede ser grande sin dejar nuestra tierra. Ella reconoce que ha tenido muchas ofertas para sacar su empresa de Salamanca, que le han ofrecido todo lo que una empresa necesita para crecer y dar trabajo fuera, pero asegura que nunca sucumbió a la tentación de cambiar su origen y su inspiración por un plato con más lentejas.

Pero este ojo que observa, no deja de preguntarse qué "marca" habría construido para Castilla y León, si se le hubieran dado apoyos como los que se dieron a los diseñadores gallegos hace años.

Esta interesantísima retrospectiva muestra al espectador como desde el trabajo bien hecho y desde la humildad, se recorre el mundo. Ella desde su negro y sus profundos labios rojos de Dior, no deja de agradecer a su tierra haber podido beber de sus fuentes culturales, "la sierra amada y la ciudad dorada", y haberlo podido incorporar como esencia a su trabajo.