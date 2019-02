Gracias don Xu y perdone

Se acabó la cuesta de enero y ha empezado la de febrero, para algunos más empinada y costosa que la anterior, sin embargo, a por ella, no hay más remedio, pero con el consuelo de que esta es tres días más corta que la otra, y eso ayuda a subirla. Como todos los años -porque el calendario es como es y el santoral que lo ocupa no cambia- con febrero llegan Las Candelas más todo cuanto se mueve a su alrededor. Muchos pueblos la celebran. Existe la creencia de que con febrero empieza el principio del fin de lo peor del invierno (aunque aún quede mucho por delante y no poco frío que combatir), hasta el refranero apunta por ahí cuando afirma: "En febrero busca la sombra el perro...", ese perro que dormía echado al calorcito de la lumbre alimentando pulgas y garrapatas mientras fuera el frío pegaba duro. También llega San Blas (a quien precedieron las vendedoras de las milagrosas gargantillas, remedio contra las afonías y otros males de garganta) y con él las cigüeñas, aquellas que emigraron, claro, porque las hay que no, esas que decidieron en su momento ahorrarse el viaje (porque tienen la despensa asegurada aquí, por eso buena gana de emigrar a otra parte para volver de nuevo, un año y otro), esas no han sentido la necesidad de volver.

Y a San Blas le sigue muy de cerca Santa Águeda y con ella vuelven a las calles sus pintorescas fans. Que Dios nos ampare de sus excesos que no creo agraden a la santa de sus devociones. Pero entre la santa y las fans hay un abismo que las separan tanto que no hay quien se lo salte, lo que les da vía libre para que hagan lo habitual en ellas. Es celebración de mucho arraigo, sobre todo en el ámbito rural y entre mujeres duras de pelar, lo digo por la edad y por nada más, porque las jóvenes pasan mucho de esta fiesta bastante trasnochada, porque ya no es lo que fue ni significa lo que significó. Hasta aquí, todo normal, malo sería que no. A partir de ahora ya veremos.

Hemos empezado febrero y lo hemos hecho con la ciudad invadida por obra y arte de Xu Hongfei. Y quién es este invasor del que -me imagino- solo unos pocos conocían su existencia, hasta ahora, porque desde ahora todo el mundo sabe quién es por su obra y por su arte repartidos por el centro de la ciudad, convertida de nuevo en museo, esta vez de arte chino, porque chino es el artista. Su obra no pasa desapercibida, es más, salta a la vista por las obesidades de sus personajes, considerado por ello el "Botero chino". Pues bien, al "Botero chino" está entre nosotros repartido por lugares donde antes estuvieron otros: Auguste Rodin, Henry Moore, Manolo Valdés, Víctor Ochoa, Miquel Barceló€ cada uno de ellos a su aire, aportando arte al arte. Lo dije en una ocasión y lo repito ahora, el arte llama al arte y Salamanca acoge todo aquello que lo es. Sus fachadas, torres y claustros, sean románicos, góticos, platerescos, barrocos, comparten espacio con la vanguardia más excéntrica sin que choquen estilos tan dispares, encajan sin estridencias porque (por ser arte) se atraen, se complementan, se compensan, se equilibran, se suman añadiendo belleza a la belleza.

Pero la presencia de Xu Hongfei en Salamanca tiene un motivo, no ha llegado porque sí. Es su primera exposición en España y ha querido que sea aquí, haciéndola además coincidir con el Año Nuevo Chino, que según su horóscopo, este año que empieza se desarrollará bajo el influjo del Cerdo. Y qué mejor sitio que Salamanca para celebrarlo, lo digo -para que no me interpreten mal- por el ibérico, pata negra, que se ceba en la dehesa charra y se sacrifica en cualquier pueblo de la provincia, metidos de lleno en temporada alta con las tradicionales matanzas.