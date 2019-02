Y ahora... Hernán Cortés

Para este Gobierno de sátrapas, casposos e ignorantes olímpicos, que en cuatro días ha hecho bueno, incluso muy bueno, al cobarde de Rajoy, todo vale. Por aferrarse al poder, aunque sea una mínima legislatura, nos venden como esclavos de este país moralmente reducido ya a cenizas y siguen, como la más ruin de las izquierdas, empeñados en corregir la Historia para alimentar sus viejos resentimientos. Ahora le toca el turno al gran Hernán Cortés, ignorado a conciencia este año en el quinto centenario de la conquista de México, episodio que marcaría como ningún otro el descubrimiento, colonización y evangelización del Nuevo Mundo, la mayor hazaña cultural, social, y económica en la Historia de la Humanidad. Sí, han leído bien, no sean víctimas de la infame leyenda negra que aún nos persigue: en la Historia de la Humanidad.

Ignorar el Aniversario de aquella epopeya liderada por el extremeño, como pretende hacer este Gobierno de apátridas iletrados, es todo un acto de terrorismo histórico con el añadido, ignorado por una gran parte de la población, que nosotros, españoles, somos parte de aquello, en lo bueno, mucho, y en lo malo, mucho menos. Y yo, llegados hasta aquí, con el orgullo de ser parte de una España que en un punto de la Historia fue faro y luz del mundo. Faro y luz, pues no tengo nada que objetar a la obra de mis antiguos compatriotas, que abrieron al mundo océanos, valles y conocimientos.

Despreciar la figura histórica de Hernán Cortés sólo es un acto propio del ignorante, del malvado ignorante, pues va más allá de un conquistador, simboliza como nadie nuestra presencia en América pero, sobre todo, en México, tierra maravillosa que gestionamos durante 300 años. Deténganse y cuenten uno a uno trescientos años. Eso da para mucho. Para el delicioso amor/odio entre España y México que aún hoy vivimos. Me unen intensos lazos afectivos con México, y les puedo decir que cada vez que estoy allí, entre sus gentes, sus calles, y sus tequilas, doy gracias a Dios por ser parte del mundo hispano. A fuerza de viajar y saber, se lo resumo: soy español por mexicano y mexicano por español.

Pero ellos, a lo suyo, a la intoxicación, al desprecio de lo que desconocen, incluso aquí, en Salamanca, de cuya Universidad Hernán Cortés fue alumno antes de partir a la aventura€ Un Hernán Cortés que ocupa con todo merecimiento uno de los medallones de la Plaza€ hasta que a algún resentido le dé por pedir su retirada€ Aunque siempre nos quedará Vicente del Bosque€